Компания Brembo разработала и запустила в крупносерийное производство электромеханическую тормозную систему Sensify. Она полностью отказывается от гидравлики — принципа, который оставался неизменным более ста лет.

Автомобильные тормоза долгое время менялись постепенно и в основном сохраняли одну и ту же конструкцию. С запуском Sensify компания Brembo впервые выводит на рынок серийную систему без гидравлики.

Скриншот из видео: Brembo

Brembo начала крупномасштабное производство электромеханической тормозной системы Sensify. Первым ее получит неназванный автопроизводитель, которого компания пока не раскрывает из-за соглашения о неразглашении.

Читайте: Pirelli внедряет компьютерное зрение в систему умных шин









Новая система работает без тормозной жидкости и гидравлических систем. Вместо них Sensify использует электронное управление, программное обеспечение и исполнительные механизмы, которые регулируют тормозное усилие отдельно на каждом колесе.

Скриншот из видео: Brembo

По сути, Brembo меняет сам принцип работы автомобильных тормозов. Обычные системы одновременно распределяют одинаковое давление на все четыре колеса, тогда как Sensify постоянно корректирует усилие индивидуально для каждого из них с учетом сцепления с дорогой.





Компания утверждает, что такая схема помогает точнее контролировать автомобиль в сложных условиях движения и улучшает устойчивость при торможении в поворотах. Дополнительно Sensify должна сократить расходы на обслуживание, поскольку системе не требуется замена тормозной жидкости и устранение возможных утечек.

Читайте: Последний Tesla Model X сошел с конвейера с автографами сотрудников













После выхода первой модели технология появится и на других автомобилях. В Brembo рассчитывают, что в ближайшие годы Sensify будут устанавливать на сотни тысяч машин ежегодно.