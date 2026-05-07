Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Brembo разработала принципиально новые тормоза Sensify без гидравлики
Компания Brembo разработала и запустила в крупносерийное производство электромеханическую тормозную систему Sensify. Она полностью отказывается от гидравлики — принципа, который оставался неизменным более ста лет.

Автомобильные тормоза долгое время менялись постепенно и в основном сохраняли одну и ту же конструкцию. С запуском Sensify компания Brembo впервые выводит на рынок серийную систему без гидравлики. 

Скриншот из видео: Brembo

Brembo начала крупномасштабное производство электромеханической тормозной системы Sensify. Первым ее получит неназванный автопроизводитель, которого компания пока не раскрывает из-за соглашения о неразглашении.

Читайте: Pirelli внедряет компьютерное зрение в систему умных шин



Новая система работает без тормозной жидкости и гидравлических систем. Вместо них Sensify использует электронное управление, программное обеспечение и исполнительные механизмы, которые регулируют тормозное усилие отдельно на каждом колесе.

Скриншот из видео: Brembo

По сути, Brembo меняет сам принцип работы автомобильных тормозов. Обычные системы одновременно распределяют одинаковое давление на все четыре колеса, тогда как Sensify постоянно корректирует усилие индивидуально для каждого из них с учетом сцепления с дорогой.


Компания утверждает, что такая схема помогает точнее контролировать автомобиль в сложных условиях движения и улучшает устойчивость при торможении в поворотах. Дополнительно Sensify должна сократить расходы на обслуживание, поскольку системе не требуется замена тормозной жидкости и устранение возможных утечек.

Читайте: Последний Tesla Model X сошел с конвейера с автографами сотрудников




После выхода первой модели технология появится и на других автомобилях. В Brembo рассчитывают, что в ближайшие годы Sensify будут устанавливать на сотни тысяч машин ежегодно.

#автомобильные технологии #sensify #brembo #тормозные системы #электромеханические тормоза
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Яндекс превратил «Телемост» в полноценный мессенджер - теперь это альтернатива МАКС без блокировок
По прошествии 40 лет идею создания трёхсторонней застёжки-молнии реализовали с помощью 3D-печати
Авиаэксперт Шатилин: представленный в Казани Ту-454 — лишь макет без конструкторской документации
Учёные из Швеции и Кореи подтвердили существование скрытого состояния воды
Fortune: развитие ИИ замедляется из-за нехватки качественных данных — информации много, а толку мало
Процессор Core i7-4790K сравнили с Core i7-13700F в паре с RTX 4070 Super в популярных играх
Samsung научила экраны смартфонов измерять давление и пульс
Защищённый смартфон MIG A65 на «Ред ОС М» появился в свободной продаже — в нём нет сервисов Google
be quiet! представила процессорные кулеры Dark Rock Pro 6 и Dark Rock 6 с вентиляторами Silent Wings
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
В 13-м сезоне Diablo 4 миньон-билды вошли в число сильнейших в мете
Глава Take-Two назвал пользователей консолей ключевой аудиторией серии Grand Theft Auto
Forbes: Российские компании научились лучше справляться с дефицитом кадров
В мастерской Greenhill Forge собрали магнитный водонагреватель мощностью до 14,5 кВт
Российский 16-летний подросток приобрёл ПВЗ для кражи из него видеокарт на миллион рублей
В России создадут «медиапатрули» и кибердружины для защиты детей от деструктивного контента
Житель Норвегии нашёл под упавшим после бури деревом золотую деталь от меча возрастом 1500 лет
Radeon RX 580 в Linux оказалась до 119% быстрее по сравнению с Windows 11 в тесте игр от NJ Tech
Триллер с Шарлиз Терон «Вершина» вошел в топ-10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Учёные математически доказали возможность отправить сообщение в прошлое

Популярные статьи

Получение контроля над PlayStation 4 – краткое руководство для начинающих
«Кракен», «Дьявол носит Prada 2» - субъективный обзор новых фильмов
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon MAX WIFI
Вертикальный паркинг — собираю из хлама двухъярусную полку для старых принтеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter