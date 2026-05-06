Zebronics представила саундбар ZEB-Juke Bar 9890 с конфигурацией 5.1.2. Суммарная выходная мощность системы составляет 1030 Вт RMS.

Компания Zebronics расширила линейку аудиотехники новой моделью саундбара. Устройство ZEB-Juke Bar 9890 получило поддержку пространственных форматов Dolby Atmos и DTS:X и общую мощность 1030 Вт.

В основном блоке саундбара установлено пять динамиков: три направлены вперед, два — вверх для обработки каналов высоты. В комплект также входят два тыловых сателлитных динамика и 8-дюймовый сабвуфер. Тыловые динамики и сабвуфер подключаются к основной панели беспроводным способом, что упрощает размещение и уменьшает количество кабелей.

Направленные вверх динамики отражают звук от потолка. Zebronics использует собственную обработку звука под названием Zeb-AcoustiMax для управления распределением объемного звука. Саундбар и сателлиты обтянуты темной тканью. На передней панели находится светодиодный дисплей, отображающий входной сигнал или уровень громкости.

В комплект входят крепления для настенного монтажа. Саундбар поддерживает HDMI eARC для передачи аудио высокого качества с телевизора. Также доступны оптический вход, разъем 3,5 мм и USB для MP3. Беспроводное подключение реализовано через Bluetooth 5.3.