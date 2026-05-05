Global_Chronicles
Oppo Find X9 Ultra получил 10-кратный оптический зум и обновленную перископическую камеру
Oppo поделилась ключевыми характеристиками камеры будущего флагмана Find X9 Ultra. Смартфон получит 10-кратное оптическое увеличение благодаря новой перископической системе.

Oppo подогревает интерес к Find X9 Ultra в Индии, но пока не называет дату запуска. Скорее всего, компания представит аппарат после выхода Vivo X300 Ultra. В преддверии этого события Oppo раскрыла подробности о фотографических возможностях модели. 

Изображение: GizmoChina 

Find X9 Ultra оснастят обновленной перископической системой. Она обеспечивает 10-кратное оптическое увеличение без увеличения размера модуля. В основе лежит пятикратная призматическая отражательная структура. Свет многократно перенаправляется в компактном пространстве размером 29 мм, после чего попадает на 50-мегапиксельный сенсор. Такая конструкция даёт фокусное расстояние около 230 мм, но корпус остаётся тонким.

Для подавления рассеянного света Oppo разработала усовершенствованную оптику. Устройство также получит стабилизацию со сдвигом сенсора. Система физически перемещает сенсор, компенсируя дрожание рук при сильном зуме. Дополнительно применяется тройная активная оптическая юстировка для точной настройки объектива, призмы и сенсора.

Общая конфигурация камер включает 200-мегапиксельный основной сенсор Sony LYTIA 901, 200-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным увеличением и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Все модули поддерживают запись 4K 60 кадров в секунду в Dolby Vision.

По информации инсайдера Санджу Чоудхари, Find X9 Ultra и Find X9s могут выйти в Индии 15 мая. Цена Ultra будет заметно выше, чем у Find X9 Pro (109 999 рупий, что эквивалентно ≈₽ 87400 по курсу ЦБ РФ на 05.05.2026).

#oppo #find x9 ultra #перископическая камера #10-кратный зум
Источник: gizmochina.com
