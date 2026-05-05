Глава Customers Bank провел часть конференции с инвесторами с помощью своего ИИ-клона. Он раскрыл это только спустя некоторое время после начала выступления.

Генеральный директор Customers Bank Сэм Сидху применил ИИ-клона для проведения части телефонной конференции по итогам финансового года. ИИ воспроизводил его голос и зачитывал подготовленное выступление. Инвесторы не сразу узнали о подмене. Руководитель лично подключился к звонку позже и признался, что использовал цифрового двойника. Сидху объяснил, что хотел показать возможности современных ИИ-инструментов в деловой коммуникации.

Этот случай стал примером того, как ИИ может брать на себя корпоративные коммуникации, включая встречи, брифинги для инвесторов и потенциально другие управленческие форматы. По мере распространения технологий клонирования голоса, граница между человеком и его ИИ-клоном становится менее четкой, что усиливает вопросы конфиденциальности и рисков злоупотребления такими возможностями.

Технологии дипфейков и синтетических медиа уже создают серьезные проблемы в плане доверия к появляющейся в интернете информации. Когда речь идет о необходимости принятия важных бизнес-решений, подобного рода проблемы становятся особенно заметными. И наряду с этим, поднимается вопрос о возможном расширении роли ИИ в управлении. В обсуждениях звучит мысль о том, что при достаточном уровне автоматизации такие системы теоретически могут участвовать не только в коммуникации, но и даже в процессах управления.