Global_Chronicles
Инсайдер сообщил о прекращении выпуска раскладных Xiaomi Mix Flip
Китайский инсайдер Digital Chat Station заявил, что Xiaomi прекратила выпуск серии Mix Flip. Официального подтверждения от компании пока нет.

Сегмент складных смартфонов с вертикальным складыванием остается нишевым и дорогим для производителей. На этом фоне часть брендов пересматривает свои планы, а некоторые, по сообщениям инсайдеров, вовсе ставят подобные проекты на паузу. 

Изображение: GizmoChina 

Стало известно, что пользователь в Weibo спросил Digital Chat Station, появится ли в этом году новый компактный складной смартфон Xiaomi и станет ли он развитием модели Mix Flip 2. В ответ инсайдер сообщил, что компания прекратила выпуск серии Mix Flip. Официальных комментариев от Xiaomi пока нет, причины этого шага не называют.

Есть предположения, что компактные раскладные смартфоны по миру в целом продаются неплохо, но остаются нишевым продуктом, а себестоимость их производства остается высокой. На фоне более крупных складных моделей такие аппараты могут давать меньшую отдачу. Похожие сигналы звучат и по другим брендам: нет ясности, увидит ли рынок продолжение линеек Honor V Flip и моделей от Vivo и Oppo, которые ограничились выпусками одной модели.

При этом Motorola активно поддерживает формат «раскладушек» и недавно выпустила несколько моделей Razr. Что касается Xiaomi, инсайдеры ожидают, что следующей складной новинкой станет горизонтальный смартфон с собственным чипом Xring O3. Устройство выйдет в июле или августе под названием Mix Fold 6 или Xiaomi 17 Fold.

#xiaomi #honor #oppo #motorola #vivo #складные смартфоны #digital chat station #mix flip #mix flip 2
Источник: gizmochina.com
