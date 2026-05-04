Китайская техноблогер Soda Baka собрала компьютерный корпус, в котором можно сидеть и играть. Конструкцию оснастили настоящим оборудованием и системой охлаждения мощностью 12 кВт.

Эксперименты с формами и размером корпусов ПК иногда выходят за пределы привычных решений. Новый проект из Китая показывает довольно неожиданный подход к таким сборкам.

Источник изображения: Soda Baka на Bilibili

Китайская техноблогер Soda Baka опубликовала видео с огромным корпусом ПК на платформе Bilibili . Идея родилась после фразы ее родственника: «Ты весь день играешь, почему бы тебе просто не жить в компьютере». В итоге – внутри корпуса она смогла разместить небольшой стол, офисный стул и экран, за которым демонстрирует работу системы.

Перед сборкой автор подготовила эскизы и модели. Затем она изготовила увеличенные элементы, которые имитируют комплектующие: вентиляторы, видеокарту, модули памяти и систему охлаждения. Внутри корпуса она установила привычную для современных ПК RGB-подсветку.

Часть оборудования в огромном ПК настоящая. При этом крупные вентиляторы выполняют декоративную функцию. Для имитации нагрева техноблогер использует устройства с горячими углями и добавляет воду для повышения влажности. Температура внутри поднимается выше 38оС.

Для охлаждения Soda Baka установила и включила настоящий кондиционер мощностью 12 кВт с производительностью 820 м³ в час, благодаря которому условия внутри компьютера становятся более комфортными, напоминая весенний вечер на севере Китая.

Судя по всему, весь проект и сам видеоролик был реализован для рекламы кондиционеров компании Midea.