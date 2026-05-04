Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Техноблогер из Китая собрала огромный корпус ПК, внутри которого может находиться человек
Китайская техноблогер Soda Baka собрала компьютерный корпус, в котором можно сидеть и играть. Конструкцию оснастили настоящим оборудованием и системой охлаждения мощностью 12 кВт.

Эксперименты с формами и размером корпусов ПК иногда выходят за пределы привычных решений. Новый проект из Китая показывает довольно неожиданный подход к таким сборкам.

Источник изображения: Soda Baka на Bilibili

Китайская техноблогер Soda Baka опубликовала видео с огромным корпусом ПК на платформе Bilibili. Идея родилась после фразы ее родственника: «Ты весь день играешь, почему бы тебе просто не жить в компьютере». В итоге – внутри корпуса она смогла разместить небольшой стол, офисный стул и экран, за которым демонстрирует работу системы.

Источник изображения: Soda Baka на Bilibili

Перед сборкой автор подготовила эскизы и модели. Затем она изготовила увеличенные элементы, которые имитируют комплектующие: вентиляторы, видеокарту, модули памяти и систему охлаждения. Внутри корпуса она установила привычную для современных ПК RGB-подсветку.

Читайте: Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром



Источник изображения: Soda Baka на Bilibili

Часть оборудования в огромном ПК настоящая. При этом крупные вентиляторы выполняют декоративную функцию. Для имитации нагрева техноблогер использует устройства с горячими углями и добавляет воду для повышения влажности. Температура внутри поднимается выше 38оС.

Источник изображения: Soda Baka на Bilibili

Для охлаждения Soda Baka установила и включила настоящий кондиционер мощностью 12 кВт с производительностью 820 м³ в час, благодаря которому условия внутри компьютера становятся более комфортными, напоминая весенний вечер на севере Китая.

Судя по всему, весь проект и сам видеоролик был реализован для рекламы кондиционеров компании Midea.

Читайте: Моддеры представили уменьшенную версию GameCube с оригинальным процессором Nintendo размером с брелок. Устройство размером 60 мм работает с играми через microSD и подключается к док-станции.

#пк #моддинг #rgb #кондиционер #midea #bilibili #soda baka #компьютерный моддинг
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
Житель Теннесси с помощью лазеров переделал Ford Festiva в самую тонкую машину в мире
LG выпустила 45-дюймовый OLED-монитор 45GX950B с масштабированием до 5K2K
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Выпуск iPhone с полностью стеклянным экраном к 20-летию Apple может изменить линейку iPhone Pro
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
Cadillac в честь дебюта в гонках Формулы-1 выпустил лимитированный 695-сильный седан CT5-V Blackwing
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
BMW показала iX3 с анимированным капотом на технологии E-Ink
Российский электромобиль «Атом» поступил в предзаказ по цене почти 4 млн рублей

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Краткий обзор кулера Jonsbo CA40 Black
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter