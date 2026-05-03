Японская Toto, известная сантехникой и унитазами с электроникой, объявила о расширении направления компонентов для полупроводникового оборудования, которое обслуживает спрос на чипы для ИИ.

Бум искусственного интеллекта поднимает котировки не только производителей графических процессоров и облачных сервисов. В Японии в числе выгодополучателей оказались компании, которые ассоциируются с сантехникой и пищевыми добавками, но параллельно давно работают с материалами и компонентами для чипов.

Toto сообщила, что увеличит вложения в производство элементов для полупроводникового оборудования, прежде всего в направлении керамических деталей, которые используют при выпуске чипов памяти и другой продукции. Этот бизнес компания ведет через подразделение продвинутой керамики и за последний финансовый год нарастила там выручку примерно на треть, тогда как традиционное сантехническое направление испытывает давление из‑за слабого рынка недвижимости в Китае.

Новость о расширении керамического бизнеса подтолкнула инвесторов: акции Toto на токийской бирже выросли примерно на 18%, что стало рекордным дневным движением для эмитента. Аналитики воспринимают компанию как участника цепочки поставок для инфраструктуры ИИ, поскольку спрос на новые фабрики и оборудование для чипов продолжает расти.

Похожую роль играет и Ajinomoto, которой обычно приписывают производство глутамата натрия и других пищевых ингредиентов. Она поставляет изоляционные материалы для корпусирования высокопроизводительных процессоров и графики, которые используют в дата‑центрах с нагрузкой от ИИ, и тоже выигрывает от текущего цикла инвестиций.