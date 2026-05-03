Global_Chronicles
В России запустят федеральный эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках
Подписанный Владимиром Путиным закон запускает эксперимент по организации передвижных аптечных пунктов в регионах, где нет постоянных аптек и медучреждений.

В российских небольших поселках и отдаленных селах люди часто вынуждены ехать десятки километров до ближайшей аптеки. Новый закон должен проверить, сможет ли формат мобильных аптечных пунктов закрыть дефицит доступа к лекарствам на таких территориях.

© РИА Новости / Игорь Зарембо

Закон о федеральном эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптеках закрепляет возможность организовывать мобильные аптечные пункты в населенных пунктах, где нет стационарных аптек и медицинских организаций с правом фармацевтической деятельности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и вступает в силу с 1 сентября, когда такие пункты начнут выезжать в села.

Передвижные аптеки смогут отпускать широкий перечень лекарств, включая препараты по заказу, а не только базовый набор. При этом закон отдельно запрещает продажу в мобильных точках лекарств, содержащих наркотические и психотропные вещества, а также ряда других строго контролируемых средств.

Эксперимент имеет федеральный статус и охватывает территории, где жители сейчас не имеют доступа ни к государственным, ни к частным аптечным организациям. По итогам пилотного проекта правительство оценит востребованность формата «аптеки на колесах» и решит, стоит ли расширять его на постоянной основе и распространять на другие регионы.

#россия #аптеки #передвижные аптеки #продажа лекарств
Источник: ria.ru
