Global_Chronicles
В Екатеринбурге на АЗС начал работу первый в России робот‑заправщик
На улице Архангела Михаила в Екатеринбурге заработал роботизированный заправочный комплекс Oillab by RCC, который автоматически выполняет весь процесс заправки автомобиля без участия оператора.

В обычной ситуации на АЗС водитель сам выходит из машины, открывает лючок бака и вставляет заправочный пистолет. В Екатеринбурге на одной из станций теперь эти действия за человека выполняет роботизированный комплекс, который берёт на себя всю последовательность операций.

Скриншот из видео

Робот‑заправщик установили на АЗС в Екатеринбурге; комплекс представляет собой стационарную автоматическую колонку китайской системы Oillab by RCC. Водителю нужно подъехать по разметке так, чтобы лючок бензобака оказался напротив выдающих пистолетов, остальное механизм делает сам.

Робот последовательно открывает лючок, откручивает крышку, вставляет пистолет в горловину бака, подает топливо, затем возвращает пистолет на место и закрывает лючок. Человеку при этом не нужно выходить из машины или обращаться к оператору.


Пока у системы есть ограничения: она корректно работает только с автомобилями, у которых крышка бензобака расположена справа, иначе механизм не может получить доступ к пробке. Лучше всего робот взаимодействует с машинами китайского производства; при работе с некоторыми моделями других стран возникают сбои, и разработчики дорабатывают алгоритмы. После завершения калибровки комплекс планируют перевести из тестового режима в полноценную эксплуатацию на этой АЗС, не исключая тиражирования решения при успешных испытаниях.

#екатеринбург #азс #oillab by rcc #автоматическая заправка #робот‑заправщик
Источник: ria.ru
Популярные новости

Пикап Toyota Hilux превратили в самосвал с краном и откидным кузовом грузоподъемностью 5 тонн
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Создатели Heroes of Might and Magic Olden Era показали игру за лесную фракцию Роща
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Глубоководный робот спустился на 2,5 км к затонувшему кораблю XVI века и сделал 86 тысяч снимков
Эксперты раскрыли причину отказа от лобового остекления в новых российских сверхзвуковых самолётах
Эксперты подвели первые итоги успешного запуска новой ракеты «Союз-5»
Учёный из Бразилии нашёл маршрут сокращающий в 2 раза путь до Марса
В Китае создали интегрируемую на грузовик мобильную АЭС мощностью 10 мегаватт
РосАтом: в мире растёт дефицит ключевого реагента для добычи урана
Игровой КПК MSI Claw 8 EX AI+ с новым процессором Intel Arc G3 Extreme замечен в Сети
Microsoft рекомендует 32 ГБ оперативной памяти для Windows 11
JEDEC утвердила новый стандарт логики DDR5 MRDIMM и нацелилась на 12 800 МТ/с
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч
В России создали первые со времён СССР отечественные микшерные пульты
Пиратская RPG-игра Windrose может чрезмерно нагружать накопители и записывать более 100 ГБ за час
В России запретили ввоз Starlink и других иностранных спутниковых терминалов связи
General Motors пишет 90% кода для автопилота с помощью ИИ
Heroes of Might and Magic Olden Era всего за сутки полностью окупила расходы на разработку
Lada Azimut первой в линейке получит панорамную крышу с люком

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
