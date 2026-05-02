На улице Архангела Михаила в Екатеринбурге заработал роботизированный заправочный комплекс Oillab by RCC, который автоматически выполняет весь процесс заправки автомобиля без участия оператора.

В обычной ситуации на АЗС водитель сам выходит из машины, открывает лючок бака и вставляет заправочный пистолет. В Екатеринбурге на одной из станций теперь эти действия за человека выполняет роботизированный комплекс, который берёт на себя всю последовательность операций.

Робот‑заправщик установили на АЗС в Екатеринбурге; комплекс представляет собой стационарную автоматическую колонку китайской системы Oillab by RCC. Водителю нужно подъехать по разметке так, чтобы лючок бензобака оказался напротив выдающих пистолетов, остальное механизм делает сам.

Робот последовательно открывает лючок, откручивает крышку, вставляет пистолет в горловину бака, подает топливо, затем возвращает пистолет на место и закрывает лючок. Человеку при этом не нужно выходить из машины или обращаться к оператору.





Пока у системы есть ограничения: она корректно работает только с автомобилями, у которых крышка бензобака расположена справа, иначе механизм не может получить доступ к пробке. Лучше всего робот взаимодействует с машинами китайского производства; при работе с некоторыми моделями других стран возникают сбои, и разработчики дорабатывают алгоритмы. После завершения калибровки комплекс планируют перевести из тестового режима в полноценную эксплуатацию на этой АЗС, не исключая тиражирования решения при успешных испытаниях.