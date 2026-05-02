Новый бренд Oben Hi‑Fi из Лос‑Анджелеса представил дебютную коллекцию из пяти серий акустических систем, которые компания позиционирует как скульптуры со встроенным звуком.

Oben Hi‑Fi открыла собственную студию в Лос‑Анджелесе и одновременно показала первую коллекцию напольных систем. По сути, компания продает комплекты акустики как предметы интерьера и арт‑объекты, при этом заявляет референсный уровень звучания.

Фото: Oben Hi‑Fi, JOVIAN

В стартовую линейку вошли пять серий: Mane, Callisto, Arqos, Korus и Jovian. Каждую серию Oben строит вокруг отдельной дизайнерской идеи и набора материалов. Jovian представляет собой высокие деревянные башни с вытянутым корпусом на сужающемся основании; внутри размещены два 30‑сантиметровых динамика, окруженных шестью 20‑сантиметровыми излучателями.

Фото: Oben Hi‑Fi, korus

Arqos — пара башен с аркообразным силуэтом, которые выпускают в двух размерах, David и Goliath, с разными диаметрами низкочастотных динамиков. Mane описывают как тотемы с отделкой мягкими волокнами, а Callisto делают из твердых пород дерева с выраженной ребристой поверхностью. Korus — еще одна серия массивных деревянных башен, вырезанных из цельного массива и разделенных на те же варианты Давид и Голиаф, старшая версия достигает высоты около полутора метров.

Фото: Oben Hi‑Fi, MANE

Фото: Oben Hi‑Fi, CALLISTO

Фото: Oben Hi‑Fi, ARQOS

Oben уже принимает заказы на все пять серий, но указывает, что каждая модель выпускается ограниченным тиражом. Цены стартуют с $26 000 за Mane, Callisto оценивают от $78 000, Arqos и Korus — от $71 000, а самая дорогая линейка Jovian стоит от $125 000 за комплект.