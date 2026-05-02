Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Западные ученые изучают север РФ и Кольский полуостров в контексте легенды о Гиперборее
На Западе обсуждают связь находок на Кольском полуострове с легендой о Гиперборее. Поводом стали археологические объекты и анализ исторических источников.

Север России в последние годы регулярно становится площадкой для новых обсуждений в науке. На этот раз внимание сосредоточилось на старой легенде, которую пытаются сопоставить с реальными данными. Античные тексты описывали Гиперборею как северную территорию с мягким климатом и длительным световым днем. Эти сведения встречаются у Пиндара, Геродота и Плиния Старшего. В их представлении речь шла о конкретной земле за пределами холодных ветров.

Изображение: Ancient Origins

Сейчас исследователи рассматривают северные регионы России, включая Кольский полуостров. В ходе экспедиций там зафиксировали крупные каменные блоки и структуры с четкой геометрией. Их происхождение остается предметом обсуждения, так как размеры и масса объектов требуют сложной организации работ. Дополнительно изучают каменные лабиринты на Соловецких островах. Похожие сооружения встречаются и в других частях Европы. Их назначение точно не установлено, но чаще всего их связывают с ритуальными практиками.

Карта Гипербореи Меркатора, источник: Wikipedia

Отдельное внимание привлекла карта Герардуса Меркатора XVI века. На ней Северный полюс изображен как участок суши, разделенный на четыре части. Современные исследования дна океана выявили подводные хребты, однако их структура не совпадает с картой. Климатологи полагают, что в прошлом Арктика была теплее. В период голоценового оптимума условия в северных широтах отличались от нынешних, что допускает присутствие ранних человеческих групп. При этом подтверждений существования развитой арктической цивилизации пока не найдено.

#археология #арктика #кольский полуостров #геродот #гиперборея #голоценовый климатический оптимум #древнегреческие мифы #каменные лабиринты #карта меркатора #меркатор #палеоклиматология #пиндар #плиний старший #соловецкие острова
Источник: ancient-origins.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter