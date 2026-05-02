На Западе обсуждают связь находок на Кольском полуострове с легендой о Гиперборее. Поводом стали археологические объекты и анализ исторических источников.

Север России в последние годы регулярно становится площадкой для новых обсуждений в науке. На этот раз внимание сосредоточилось на старой легенде, которую пытаются сопоставить с реальными данными. Античные тексты описывали Гиперборею как северную территорию с мягким климатом и длительным световым днем. Эти сведения встречаются у Пиндара, Геродота и Плиния Старшего. В их представлении речь шла о конкретной земле за пределами холодных ветров.

Сейчас исследователи рассматривают северные регионы России, включая Кольский полуостров. В ходе экспедиций там зафиксировали крупные каменные блоки и структуры с четкой геометрией. Их происхождение остается предметом обсуждения, так как размеры и масса объектов требуют сложной организации работ. Дополнительно изучают каменные лабиринты на Соловецких островах. Похожие сооружения встречаются и в других частях Европы. Их назначение точно не установлено, но чаще всего их связывают с ритуальными практиками.

Карта Гипербореи Меркатора, источник: Wikipedia

Отдельное внимание привлекла карта Герардуса Меркатора XVI века. На ней Северный полюс изображен как участок суши, разделенный на четыре части. Современные исследования дна океана выявили подводные хребты, однако их структура не совпадает с картой. Климатологи полагают, что в прошлом Арктика была теплее. В период голоценового оптимума условия в северных широтах отличались от нынешних, что допускает присутствие ранних человеческих групп. При этом подтверждений существования развитой арктической цивилизации пока не найдено.