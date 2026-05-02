Министерство войны США уже испытывает собственную платформу GenAI.mil, через которую военные и гражданские сотрудники получают доступ к системам искусственного интеллекта. Теперь ведомство оформляет отдельные соглашения с компаниями, которые будут подключать свои разработки прямо к закрытым сетям министерства.
Согласно официальному релизу, министерство заключило соглашения с восьмью компаниями: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services и Oracle. Их системы искусственного интеллекта развернут на сетях уровней IL6 и IL7, предназначенных для работы с секретной информацией. Ведомство заявляет, что таким образом хочет превратить вооруженные силы США в армию, изначально ориентированную на использование искусственного интеллекта, и обеспечить преимущество в принятии решений во всех областях ведения войны.
В документе говорится, что интеграция ИИ должна упростить сведение разрозненных данных, улучшить понимание обстановки и помочь командованию принимать решения в сложных условиях. Доступ к системам предоставляют через платформу GenAI.mil: по данным министерства, ей уже воспользовались более 1,3 миллиона человек, было создано десятки миллионов запросов и развернуто сотни тысяч программных агентов, а срок выполнения ряда задач сократился с месяцев до дней.
Читайте: Google заключила контракт с Пентагоном на использование Gemini в засекреченных проектах
Отдельным пунктом министерство подчеркивает, что стремится избежать жесткой привязки к одному поставщику и строит архитектуру с набором разных систем искусственного интеллекта из американского технологического сектора. При этом вокруг военного применения ИИ продолжаются споры: компания Anthropic отказалась ослаблять защитные ограничения своих моделей по запросу ведомства, после чего столкнулась с запретами на уровне госструктур и судебным спором о признании ее риском для цепочек поставок (подробнее об этом читайте здесь).