Global_Chronicles
Пентагон заключил сделки с OpenAI, Google, Amazon и Nvidia для работы ИИ в засекреченных сетях
Пентагон заключил соглашения с SpaceX, OpenAI, Google, Microsoft, Amazon Web Services, Nvidia, Reflection и Oracle, для развертывания их систем на засекреченных сетях ведомства и использования в оперативной работе.

Министерство войны США уже испытывает собственную платформу GenAI.mil, через которую военные и гражданские сотрудники получают доступ к системам искусственного интеллекта. Теперь ведомство оформляет отдельные соглашения с компаниями, которые будут подключать свои разработки прямо к закрытым сетям министерства.

Изображение - ChatGPT

Согласно официальному релизу, министерство заключило соглашения с восьмью компаниями: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft, Amazon Web Services и Oracle. Их системы искусственного интеллекта развернут на сетях уровней IL6 и IL7, предназначенных для работы с секретной информацией. Ведомство заявляет, что таким образом хочет превратить вооруженные силы США в армию, изначально ориентированную на использование искусственного интеллекта, и обеспечить преимущество в принятии решений во всех областях ведения войны.

В документе говорится, что интеграция ИИ должна упростить сведение разрозненных данных, улучшить понимание обстановки и помочь командованию принимать решения в сложных условиях. Доступ к системам предоставляют через платформу GenAI.mil: по данным министерства, ей уже воспользовались более 1,3 миллиона человек, было создано десятки миллионов запросов и развернуто сотни тысяч программных агентов, а срок выполнения ряда задач сократился с месяцев до дней.

Читайте: Google заключила контракт с Пентагоном на использование Gemini в засекреченных проектах                

Отдельным пунктом министерство подчеркивает, что стремится избежать жесткой привязки к одному поставщику и строит архитектуру с набором разных систем искусственного интеллекта из американского технологического сектора.  При этом вокруг военного применения ИИ продолжаются споры: компания Anthropic отказалась ослаблять защитные ограничения своих моделей по запросу ведомства, после чего столкнулась с запретами на уровне госструктур и судебным спором о признании ее риском для цепочек поставок (подробнее об этом читайте здесь).

#nvidia #microsoft #искусственный интеллект #google #ии #spacex #openai #пентагон #oracle #amazon web services #genai.mil #reflection #министерство войны сша
Источник: war.gov
Эффективная реклама для вашего бизнеса

