Астрономы выяснили, что вокруг карликовых звезд типа M практически нет субнептунов. Самые распространенные звезды в Млечном Пути не соответствуют самым распространенным типам планет.

На каждую звезду в галактике приходится как минимум одна планета. Вокруг солнцеподобных звёзд чаще всего встречаются субнептуны и суперземли, но солнцеподобные звезды составляют меньшинство.

Группа астрономов Эрика Гиллиса (Eric Gillis) и Райана Клутье (Ryan Cloutier) решила проверить, какие планеты образуются у более многочисленных карликов типа M средней и поздней стадии. Эти звезды имеют размер порядка 8–40% от Солнца и составляют большинство звезд в Млечном пути, но из‑за слабой яркости долго оставались плохо изученными. Спутник NASA TESS наблюдает участки неба по 28 дней и за 26 месяцев проходит все небо, что дает большой массив транзитных сигналов у таких тусклых объектов.

При обработке датасета TESS исследовательская группа из Университета Макмастера (McMaster University) увидела четкую картину: у карликов типа M по‑прежнему часто встречаются суперземли, тогда как субнептуны почти исчезают. Это заметно отличается от систем солнцеподобных звезд, где оба типа планет — и суперземли, и субнептуны — широко распространены.

Ранее астрономы объясняли различие между этими классами планет главным образом фотоиспарением атмосфер под действием излучения. Карлики типа M действительно активны и должны эффективно разрушать газовую оболочку, но стандартные модели не предсказывают настолько сильного дефицита субнептунов. Гиллис и Клутье делают вывод, что процессы формирования планет у карликов типа M, по всей видимости, лучше поддерживают появление водных и каменистых миров и гораздо реже приводят к образованию газовых субнептунов.