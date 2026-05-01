Global_Chronicles
Самые распространённые планеты в галактике не вращаются вокруг самых распространённых звёзд
Астрономы выяснили, что вокруг карликовых звезд типа M практически нет субнептунов. Самые распространенные звезды в Млечном Пути не соответствуют самым распространенным типам планет.

На каждую звезду в галактике приходится как минимум одна планета. Вокруг солнцеподобных звёзд чаще всего встречаются субнептуны и суперземли, но солнцеподобные звезды составляют меньшинство. 

Изображение - ChatGPT

Группа астрономов Эрика Гиллиса (Eric Gillis) и Райана Клутье (Ryan Cloutier) решила проверить, какие планеты образуются у более многочисленных карликов типа M средней и поздней стадии. Эти звезды имеют размер порядка 8–40% от Солнца и составляют большинство звезд в Млечном пути, но из‑за слабой яркости долго оставались плохо изученными.  Спутник NASA TESS наблюдает участки неба по 28 дней и за 26 месяцев проходит все небо, что дает большой массив транзитных сигналов у таких тусклых объектов.

При обработке датасета TESS исследовательская группа из Университета Макмастера (McMaster University) увидела четкую картину: у карликов типа M по‑прежнему часто встречаются суперземли, тогда как субнептуны почти исчезают.  Это заметно отличается от систем солнцеподобных звезд, где оба типа планет — и суперземли, и субнептуны — широко распространены.

Ранее астрономы объясняли различие между этими классами планет главным образом фотоиспарением атмосфер под действием излучения. Карлики типа M действительно активны и должны эффективно разрушать газовую оболочку, но стандартные модели не предсказывают настолько сильного дефицита субнептунов.  Гиллис и Клутье делают вывод, что процессы формирования планет у карликов типа M, по всей видимости, лучше поддерживают появление водных и каменистых миров и гораздо реже приводят к образованию газовых субнептунов.

#космос #экзопланеты #суперземли #карлики типа m #субнептуны
Источник: eurekalert.org
Популярные новости

Операторы в РФ не могут отличить VPN‑трафик от обычного международного соединения по данным сети
Археологи нашли в Норвегии крупнейший клад времён викингов из более чем 3000 монет
Интерьер суперкара BYD FCB Formula X раскрыт, серийный выпуск намечен на 2027 год
Студент из Санкт-Петербурга собрал в общежитии умные «очки Тони Старка» и попал в рейтинг Forbes
Китайская железная батарея намного дешевле литиевой и служит 16 лет
В Китае изобрели топливную ячейку на угле, способную генерировать электроэнергию без выбросов
GIGABYTE обновляет BIOS материнских плат Intel для поддержки памяти DDR5 HUDIMM с одним подканалом
«Можно, а зачем?», «Фа втфа пепе шнейне» и «Мой 2016‑й» возглавили рейтинг мемов первого квартала
Домен мессенджера «Макс» получил от Cloudflare метку вредоносного программного обеспечения
Авиационный двигатель ПД-8 прошёл испытание градом на открытом стенде
ИКИ РАН: цветочное полнолуние в России наступит в ночь на 2 мая
Новый фильм «Мортал Комбат 2» получил положительные отзывы критиков
Создатель игры Fallout Тим Кейн анонсировал новый проект
Ворота Шамаш в Ираке открыли стелу Ашшурбанипала и свидетельства двух катастроф
ASRock представила полностью белую материнскую плату X870E Taichi White
Работодатели переходит на мягкие сценарии расставания вместо обычных увольнений
Xiaomi анонсировала игровую мышь Gaming Mouse 2
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
В России запущен самый мощный энергоблок АЭС в стране
В ГК Автодор отреагировали на видео с ездой на скорости до 300 км/ч

Популярные статьи

Обзор новых фильмов «Хищный рывок» и «Последствия»
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
Вторая жизнь настольной лампы — переходим с AA-батареек на Li-Ion
Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Fast Charger (X759)
