Илон Маск выступил в суде и раскритиковал деятельность OpenAI. Он заявил, что компания отошла от первоначальной некоммерческой модели.

Конфликт между Маском и OpenAI из споров в соцсетях перешёл в зал суда. Теперь предприниматель формулирует свои обвинения под присягой и связывает их с тем, как в США в целом работают благотворительные фонды.

На слушаниях Маск напомнил, что участвовал в создании OpenAI как некоммерческой организации и вкладывал в неё средства именно в таком формате. По его словам, переход к структуре с ограниченной прибылью и крупные сделки с Microsoft противоречат изначальной договоренности и превращают фонд в источник коммерческой выгоды для узкого круга людей. Он заявил, что руководители «разграбили» некоммерческую организацию и тем самым подрывают доверие к благотворительным проектам в целом.

Маск настаивает, что не претендует на доходы OpenAI лично. В иске он требует вернуть десятки миллиардов долларов в структуру некоммерческой организации, лишить нынешнее руководство ключевых должностей и вернуть компании статус фонда без цели извлечения прибыли. Он утверждает, что если суд признает законным перевод активов и технологий OpenAI в коммерческую структуру при сохранении вывески некоммерческой организации, это создаст прецедент, который позволит «грабить благотворительные организации» и в других случаях.





Отдельно Маск связывает текущий процесс с конкуренцией на рынке ИИ. Его компания xAI уже подает иски против OpenAI и партнеров, обвиняя их в нарушении доверия и использовании положения на рынке в свою пользу. OpenAI в ответ заявляет, что Маск сам поддерживал идею коммерческой структуры, а нынешние претензии связаны с конкуренцией, а не с заботой о благотворительности.