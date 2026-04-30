Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Глава Take Two высказался о цене GTA 6 и пошутил, что 19 ноября игроки возьмут больничный
Генеральный директор Take Two Зельник в новом интервью рассказал о подходе компании к цене Grand Theft Auto VI и снова назвал дату 19 ноября ключевой для релиза.

Разговоры о том, сколько будет стоить GTA 6, продолжаются с момента первого трейлера. На фоне слухов о возможных $100 за копию игры комментарии главы издателя стали еще одним поводом обсудить границы цен на крупные релизы. 

Изображение - ChatGPT

В беседе с журналистами Генеральный директор Take Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) заявил, что его студия не называет цену просто ради повышения планки. По его словам, издатель смотрит на то, какую ценность продукт дает игроку, и старается, чтобы цена ощутимо отставала от той выгоды, которую пользователь получает. Он отметил, что массовый рынок воспринимает цену как сочетание качества игры и суммы в чеке.

Конкретную стоимость GTA 6 он не назвал, но заметил, что крупные релизы уже долго держатся на уровне 60–70 долларов США при общей инфляции в экономике. Ранее Зельник говорил, что для AAA игр логичен диапазон 70–80 долларов США, и новая часть Grand Theft Auto относится именно к этому уровню. На этом фоне продолжают ходить слухи о более высокой цене и ссылках на документы, где проект описывают как более дорогой, чем предыдущие части серии, однако сам издатель это не подтверждает.


Отдельно Зельник прокомментировал дату выхода. Он еще раз назвал 19 ноября ориентиром для релиза и в шутку добавил, что в этот день многие игроки возьмут больничный, чтобы провести время с GTA 6. По его словам, активная маркетинговая кампания вокруг игры начнется в ближайшее время, а сама компания по‑прежнему уверена в выбранных сроках выхода игры.

#rockstar games #видеоигры #gta 6 #grand theft auto vi #релиз #take two #ценообразование #штраус зельник #strauss zelnick #цена игр #aaa релизы #внутренняя монетизация
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter