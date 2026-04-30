Генеральный директор Take Two Зельник в новом интервью рассказал о подходе компании к цене Grand Theft Auto VI и снова назвал дату 19 ноября ключевой для релиза.

Разговоры о том, сколько будет стоить GTA 6, продолжаются с момента первого трейлера. На фоне слухов о возможных $100 за копию игры комментарии главы издателя стали еще одним поводом обсудить границы цен на крупные релизы.

В беседе с журналистами Генеральный директор Take Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick) заявил, что его студия не называет цену просто ради повышения планки. По его словам, издатель смотрит на то, какую ценность продукт дает игроку, и старается, чтобы цена ощутимо отставала от той выгоды, которую пользователь получает. Он отметил, что массовый рынок воспринимает цену как сочетание качества игры и суммы в чеке.

Конкретную стоимость GTA 6 он не назвал, но заметил, что крупные релизы уже долго держатся на уровне 60–70 долларов США при общей инфляции в экономике. Ранее Зельник говорил, что для AAA игр логичен диапазон 70–80 долларов США, и новая часть Grand Theft Auto относится именно к этому уровню. На этом фоне продолжают ходить слухи о более высокой цене и ссылках на документы, где проект описывают как более дорогой, чем предыдущие части серии, однако сам издатель это не подтверждает.





Отдельно Зельник прокомментировал дату выхода. Он еще раз назвал 19 ноября ориентиром для релиза и в шутку добавил, что в этот день многие игроки возьмут больничный, чтобы провести время с GTA 6. По его словам, активная маркетинговая кампания вокруг игры начнется в ближайшее время, а сама компания по‑прежнему уверена в выбранных сроках выхода игры.