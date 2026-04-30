Сирень в городских парках и дворах многие по привычке воспринимают как никому не принадлежащую и не всегда задумываются о статусе таких насаждений. Роскачество напоминает: кусты сирени на общественных территориях относятся к муниципальной собственности, а самовольный сбор цветов может считаться повреждением имущества.

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева объяснила, что срывать сирень на общественных территориях, относящихся к муниципальной собственности, воспринимается как причинение ущерба этим насаждениям. В такой ситуации действует административная статья: человеку может грозить штраф или арест до 15 суток, конкретная мера зависит от того, какой ущерб зафиксируют городские службы.

Подчеркивается, что речь идет именно о кустах в парках, скверах и вдоль улиц, которые стоят на балансе города. Если человек регулярно собирает сирень «на продажу», то такой сбор могут квалифицировать как хищение и уже рассматривать в рамках уголовного законодательства. Размер и вид наказания в этом случае зависят от суммы ущерба и объема незаконно собранных растений.

Собирать сирень без ограничений разрешается только на собственном участке. При этом специалисты указывают, что распространенное мнение о пользе обламывания веток не соответствует действительности и наносит вред растениям.