OpenAI передумала владеть центрами обработки данных совместно с Oracle и SoftBank. Теперь компания предпочитает долгосрочную аренду у сторонних поставщиков.

В начале 2025 года OpenAI громко анонсировала Stargate. Совместное предприятие с Oracle и SoftBank предполагало инвестиции в 500 миллиардов долларов в ИИ-инфраструктуру по всей Америке. Прошел год, и планы изменились до неузнаваемости.

OpenAI на практике отказалась от совместного предприятия. Вместо строительства 20 центров обработки данных компания заключает двусторонние сделки с Oracle и другими игроками. Первый объект в Абилине (Техас, США) уже работает, но владеет и развивает его SoftBank, а OpenAI лишь проектирует и управляет им на условиях аренды. Сама компания теперь называет Stargate «зонтиком для нашей вычислительной стратегии».

Другие проекты тоже буксуют. В Великобритании OpenAI приостановила строительство дата-центра, сославшись на жесткие правила и дорогую электроэнергию. Британский министр по ИИ Канишка Нараян сказал иначе: изменилась только финансовая ситуация самой OpenAI. В Норвегии проект в Нарвике перехватила Microsoft. Теперь OpenAI будет арендовать вычислительные мощности у Microsoft, а не получать их напрямую от компании Nscale, которая разработала площадку.

Некоторые партнеры чувствуют себя обманутыми. Один источник назвал OpenAI ненадежным арендатором и добавил, что Microsoft как плательщик вызывает куда больше доверия. OpenAI не получала прибыли с момента основания в 2015 году, хотя компания уже зарекомендовала себя в сфере искусственного интеллекта. Многие организации верят в ее потенциал: последний раунд финансирования принес $110 миллиардов — крупнейшую сумму в истории Кремниевой долины и на $10 миллиардов больше, чем компания изначально планировала. Аналитики при этом предупреждают: к середине 2027 года средства могут закончиться, учитывая огромные вложения в вычислительные мощности.

Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей раскритиковал конкурентов за чрезмерные инвестиции в инфраструктуру. OpenAI в ответ заявляет, что опережает экспоненциальный рост вычислительных мощностей и получает преимущество перед всеми остальными. Пример с Anthropic показателен: компании пришлось ограничить доступ к некоторым функциям продуктов из-за нехватки ресурсов, а в Anthropic потратили дополнительные средства на обеспечение мощностей для растущего спроса.

Главное отличие стартапов, таких как OpenAI и Anthropic, от их более устоявшихся конкурентов, таких как Microsoft, Google и Amazon, заключается в денежном потоке. Стартапы по-прежнему зависят от внешнего финансирования для обеспечения своего роста, в то время как крупные технологические компании имеют миллиардные доходы, которые они могут использовать для вложения в дорогостоящие проекты по разработке оборудования и инфраструктуры.