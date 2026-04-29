Компании по выпуску памяти за первый квартал заработали больше, чем за весь прошлый год. Во втором квартале 2026 года они планируют повысить цены примерно на 40%.

Новые модели искусственного интеллекта требуют все больше вычислительных ресурсов и памяти. Компании, которые выпускают DRAM и NAND, сейчас получают основной рост именно за счет серверов и ИИ‑ускорителей, а не потребительских устройств.

Изображение: WCCFTech

Профильные издания со ссылкой на Commercial Times сообщают, что пять крупных производителей памяти по итогам первого квартала 2026 года заработали больше, чем за весь 2025 год. ADATA зафиксировала 17‑кратный рост прибыли в годовом выражении и подняла валовую маржу до 55,69%. Схожую динамику по выручке и марже показывают Macronix, Apacer, Team Group и Nanya Tech, которые тоже получают выгоду от высокого спроса на память для серверов и систем искусственного интеллекта.

Компания ADATA отмечает устойчивый дефицит не только в сегменте DRAM, но и по NAND‑памяти, включая SSD и корпоративные накопители. При этом поставщики уже предупредили партнеров, что в текущем квартале поднимут цены примерно на 40%. Дополнительное давление на рынок создает ожидаемое сокращение выпуска DRAM и NAND у Samsung из‑за 18‑дневной забастовки, что может еще сильнее ограничить предложение и закрепить высокий уровень цен.

