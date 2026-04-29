Global_Chronicles
Производители памяти резко нарастили прибыль и хотят поднять цены ещё на 40% до наступления лета
Компании по выпуску памяти за первый квартал заработали больше, чем за весь прошлый год. Во втором квартале 2026 года они планируют повысить цены примерно на 40%.

Новые модели искусственного интеллекта требуют все больше вычислительных ресурсов и памяти. Компании, которые выпускают DRAM и NAND, сейчас получают основной рост именно за счет серверов и ИИ‑ускорителей, а не потребительских устройств.

Изображение: WCCFTech

Профильные издания со ссылкой на Commercial Times сообщают, что пять крупных производителей памяти по итогам первого квартала 2026 года заработали больше, чем за весь 2025 год. ADATA зафиксировала 17‑кратный рост прибыли в годовом выражении и подняла валовую маржу до 55,69%. Схожую динамику по выручке и марже показывают Macronix, Apacer, Team Group и Nanya Tech, которые тоже получают выгоду от высокого спроса на память для серверов и систем искусственного интеллекта.

Компания ADATA отмечает устойчивый дефицит не только в сегменте DRAM, но и по NAND‑памяти, включая SSD и корпоративные накопители. При этом поставщики уже предупредили партнеров, что в текущем квартале поднимут цены примерно на 40%. Дополнительное давление на рынок создает ожидаемое сокращение выпуска DRAM и NAND у Samsung из‑за 18‑дневной забастовки, что может еще сильнее ограничить предложение и закрепить высокий уровень цен.

Читайте: Велика вероятность экономического коллапса Samsung из-за 18-дневной забастовки работников компании.

Читайте: На фоне падения выпуска чипов из‑за забастовки Samsung обсуждает вывод DS в отдельную компанию.

#искусственный интеллект #ssd #ии #nand #hbm #dram #adata #team group #apacer #macronix #nanya tech
Источник: wccftech.com
Популярные новости

В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Эксперты заявили о невозможности обхода мессендежром Telegram блокировки в России
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Keychron выпустила цельнометаллическую механическую клавиатуру с одной клавишей за $65
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Кабель Corsair ThermalProtect 12V-2x6 для защиты разъёма видеокарты от расплавления оценён в $25
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
CDEK.Shopping: Российские покупатели заказывают за границей всё более дешёвую электронику
В Xbox подтвердили, что цена и доступность Project Helix зависят от ситуации на рынке памяти
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
Почему ОАЭ покидают ОПЕК и что это значит для мирового рынка нефти
МВД России подтвердило законность использования магнитных рамок для автомобильных номеров
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Вселенная может схлопнуться на триллионы лет раньше – через 33,3 миллиарда лет
Netflix анонсировал научно-фантастический хоррор «Последний дом» с Гретой Ли и Вагнером Моурой
Разработчики игр готовы отказаться от Denuvo из-за постоянного обхода этой технологии защиты

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
PlayStation вводит новые правила лицензирования игр
