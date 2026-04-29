Министерство обороны США подписало с Google соглашение о применении Gemini в засекреченных проектах с минимальными ограничениями со стороны компании.

Google несколько лет дистанцировалась от громких военных проектов после скандала вокруг Project Maven. Теперь компания возвращается к оборонным контрактам — и делает это уже в другой обстановке, когда крупные игроки активно предлагают свои ИИ‑сервисы военным структурам.

По данным Android Authority со ссылкой на The Information, Пентагон подписал с Google новое соглашение, в рамках которого департамент обороны получит доступ к моделям Gemini для работы над засекреченными задачами. Контракт позволяет использовать ИИ для «любой законной правительственной цели», а рекомендации Google по ограничениям остаются лишь пожеланиями: ведомство формально не обязано им следовать. Среди тем, которые компания хотела бы видеть под контролем, — автономное оружие и массовое наблюдение внутри страны без участия человека.

Сделка появилась вскоре после того, как Пентагон исключил Anthropic из числа подрядчиков (подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале здесь ), официально сославшись на риски в цепочке поставок. В действительности причиной стали жесткие рамки, которые разработчики Claude установили для военного применения, в том числе запрет на использование модели для автономных вооружений и масштабной слежки. Теперь, по словам главного директора по цифровым и ИИ‑технологиям Минобороны Кэмерона Стэнли, ведомство опирается в засекреченных проектах на решения Google, OpenAI и xAI, а Gemini уже экономит военным «тысячи человеко‑часов каждую неделю».

Внутри Google вновь растет напряжение: более 700 сотрудников подписали открытое письмо к Сундару Пичаи с призывом отказаться от участия в закрытых военных проектах. В обращении они предупреждают о реальных человеческих жертвах из‑за неправильного применения создаваемых ими систем. Ситуацию сравнивают с 2018 годом, когда из‑за протеста работников компания вышла из проекта Maven по анализу данных с дронов и объявила принципы ответственного использования ИИ. Сейчас на решение руководства влияет и конкуренция: OpenAI и xAI уже сотрудничают с военными, и Google рискует потерять крупные контракты и влияние на будущее технологий национальной безопасности.