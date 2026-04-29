Энтузиаст собрал игровой ПК без комплектующих от Intel, AMD и NVIDIA. Система работает, но демонстрирует слабые результаты в играх

Сборка игрового ПК обычно означает выбор комплектующих от привычных брендов. В этот раз энтузиаст поставил себе задачу полностью отказаться от решений Intel, AMD и NVIDIA и посмотреть, насколько далеко можно зайти на альтернативных китайских чипах.

В качестве процессора, автор видео на YouTube-канале GPUSpecs, выбрал восьмиядерный Zhaoxin KaiXian KX‑7000, который относится к x86‑совместимым решениям и основан на лицензиях компаний, ранее выпускавших чипы для ПК. Чип приехал уже установленным на компактную плату ASUS без фирменного брендинга, но с разъемом, совместимым с креплением стандартных кулеров Intel, что упростило подбор охлаждения. Видеокарту энтузиаст взял Moore Threads MTT S80 с 16 ГБ GDDR6 и техпроцессом 12 нм. Одним из основных затруднений стала оперативная память: плата требовала «родной» DDR4‑3200, которую оказалось непросто найти.

После настройки система запустила Windows и несколько игр. Тесты показали, что Forza Horizon 5 в среднем выдает около 24 кадров в секунду, Cyberpunk 2077 — примерно 22 кадра, а Shadow of the Tomb Raider — около 12, все при 1080p и низких настройках графики. Некоторые проекты, вроде Genshin Impact, демонстрировали до 58 кадров в секунду, но страдали от частых подергиваний; стабильный игровой процесс удалось получить только в Rocket League.

Автор видеоролика делает вывод, что эксперимент подтвердил работоспособность связки Zhaoxin и Moore Threads в современных играх, но по уровню производительности она пока заметно уступает системам на базе Intel, AMD и NVIDIA.