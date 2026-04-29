Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Энтузиаст собрал игровой ПК на китайских CPU и GPU
Энтузиаст собрал игровой ПК без комплектующих от Intel, AMD и NVIDIA. Система работает, но демонстрирует слабые результаты в играх

Сборка игрового ПК обычно означает выбор комплектующих от привычных брендов. В этот раз энтузиаст поставил себе задачу полностью отказаться от решений Intel, AMD и NVIDIA и посмотреть, насколько далеко можно зайти на альтернативных китайских чипах.

Изображение: GPUSpecs/YouTube

В качестве процессора, автор видео на YouTube-канале GPUSpecs, выбрал восьмиядерный Zhaoxin KaiXian KX‑7000, который относится к x86‑совместимым решениям и основан на лицензиях компаний, ранее выпускавших чипы для ПК. Чип приехал уже установленным на компактную плату ASUS без фирменного брендинга, но с разъемом, совместимым с креплением стандартных кулеров Intel, что упростило подбор охлаждения. Видеокарту энтузиаст взял Moore Threads MTT S80 с 16 ГБ GDDR6 и техпроцессом 12 нм. Одним из основных затруднений стала оперативная память: плата требовала «родной» DDR4‑3200, которую оказалось непросто найти.

После настройки система запустила Windows и несколько игр. Тесты показали, что Forza Horizon 5 в среднем выдает около 24 кадров в секунду, Cyberpunk 2077 — примерно 22 кадра, а Shadow of the Tomb Raider — около 12, все при 1080p и низких настройках графики. Некоторые проекты, вроде Genshin Impact, демонстрировали до 58 кадров в секунду, но страдали от частых подергиваний; стабильный игровой процесс удалось получить только в Rocket League.

Читайте: Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D.

Автор видеоролика делает вывод, что эксперимент подтвердил работоспособность связки Zhaoxin и Moore Threads в современных играх, но по уровню производительности она пока заметно уступает системам на базе Intel, AMD и NVIDIA.

#видеокарты #гейминг #игровой пк #moore threads #китайские процессоры #zhaoxin #kaixian #kx7000 #mtts80
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
«Известия»: Российский кадровый резерв за 5 лет уменьшился с 7 млн до 4 млн человек
MOREFINE открыла предзаказ на компактную док-станцию с RTX 5060 Ti и портами Thunderbolt 5 и OCuLink
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
Полноценная поддержка памяти CUDIMM DDR5 появится в процессорах AMD следующего поколения
Искусственный интеллект начал обходиться компаниям дороже обычных сотрудников
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
В России застройщики жилья переориентируются на китайские лифты
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
ИИ‑агент на базе Claude уничтожил рабочую базу данных и резервные копии компании за 9 секунд

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter