Logitech анонсировала клавиатуру G512 X с поддержкой двух типов переключателей. Устройство рассчитано на точную настройку и низкую задержку ввода

Производители игровых устройств всё чаще делают упор на гибкую настройку. В новых моделях клавиатур появляются решения, которые позволяют менять поведение клавиш под разные задачи. В Logitech G512 X использована система Dual Swap TMR с 39 гибридными посадочными гнездами. В каждое такое место можно поставить либо магнитную аналоговую клавишу, либо обычную пятиштырьковую механическую.

Изображение: Logitech

В комплекте лежат девять аналоговых клавиш Gateron KS‑20, остальные позиции по умолчанию занимают механические. Для замены клавиш производитель добавляет специальный съемник, который позволяет аккуратно вынимать и переставлять их без дополнительного инструмента. Аналоговые клавиши используют датчики Tunnel Magneto Resistance, которые точнее определяют глубину хода.

Для части клавиш можно дополнительно установить SAPP‑кольца, создающие заметный «порог» на одном из уровней хода — это упрощает настройку двух разных действий на одном нажатии. По проводному подключению клавиатура поддерживает частоту опроса до 8000 Гц, что снижает задержку отклика в динамичных играх. В устройство встроили RGB‑подсветку с линейной световой полосой, двухцветные колпачки клавиш и два программируемых колесика, а снизу предусмотрены отсеки для хранения запасных клавиш и съемника. Версии на 75% и 98% отличаются размером и наличием цифрового блока, но обе рассчитаны на пользователей, которым важна гибкая настройка управления.

