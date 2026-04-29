Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Logitech представила клавиатуру G512 X с поддержкой аналоговых и механических переключателей
Logitech анонсировала клавиатуру G512 X с поддержкой двух типов переключателей. Устройство рассчитано на точную настройку и низкую задержку ввода

Производители игровых устройств всё чаще делают упор на гибкую настройку. В новых моделях клавиатур появляются решения, которые позволяют менять поведение клавиш под разные задачи. В Logitech G512 X использована система Dual Swap TMR с 39 гибридными посадочными гнездами. В каждое такое место можно поставить либо магнитную аналоговую клавишу, либо обычную пятиштырьковую механическую.

Изображение: Logitech

В комплекте лежат девять аналоговых клавиш Gateron KS‑20, остальные позиции по умолчанию занимают механические. Для замены клавиш производитель добавляет специальный съемник, который позволяет аккуратно вынимать и переставлять их без дополнительного инструмента. Аналоговые клавиши используют датчики Tunnel Magneto Resistance, которые точнее определяют глубину хода.

Изображение: Logitech

Читайте: Keychron представила клавиатуру в цельнометаллическом корпусе из алюминия с одной клавишей.

Для части клавиш можно дополнительно установить SAPP‑кольца, создающие заметный «порог» на одном из уровней хода — это упрощает настройку двух разных действий на одном нажатии. По проводному подключению клавиатура поддерживает частоту опроса до 8000 Гц, что снижает задержку отклика в динамичных играх. В устройство встроили RGB‑подсветку с линейной световой полосой, двухцветные колпачки клавиш и два программируемых колесика, а снизу предусмотрены отсеки для хранения запасных клавиш и съемника. Версии на 75% и 98% отличаются размером и наличием цифрового блока, но обе рассчитаны на пользователей, которым важна гибкая настройка управления.

Изображение: Logitech

Читайте: Turtle Beach представила серию Command — новую экосистему игровой периферии для ПК, в которую вошли клавиатуры, кейпад и мыши с общим ПО и общей логикой настроек.


#logitech #механическая клавиатура #8k polling #g512 x #аналоговые переключатели
Источник: tweaktown.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст сравнил Ryzen 5 5500X3D с Ryzen 5 5600 и Ryzen 9 7950X3D в паре с RTX 3080 в ряде игр
В России начал функционировать первый в мире энергокомплекс четвёртого поколения
Авиаэксперт Величко: российский двигатель ПД-8 способен полностью заменить зарубежные аналоги
В Linux смогли запустить ряд требовательных игр на ПК с 8 ГБ ОЗУ на фоне проблем в Windows 11
Российские операторы просят отложить введение платы за VPN
32-ядерный «Иртыш» справился с The Witcher 3 с частотой выше 30 FPS и уперся в ограничения CPU
Chery раскрыла салон флагманского Tiggo X: до 7 мест и до 6 экранов в интерьере
Samsung Electronics планирует прекратить продажи телевизоров и бытовой техники в Китае
Техноблогер обнаружил в видеокарте RTX 4090 Strix старый GPU из серии RTX 3000
ГосНИИАС: российский сверхзвуковой пассажирский самолёт откажется от лобового стекла в кабине пилота
Автомобили Polestar 4 2026 выпускаются без заднего стекла
«Известия»: Российский кадровый резерв за 5 лет уменьшился с 7 млн до 4 млн человек
MOREFINE открыла предзаказ на компактную док-станцию с RTX 5060 Ti и портами Thunderbolt 5 и OCuLink
Проблемы на заводе в Джубайле могут вызвать рост цен на электронику по всему миру
Полноценная поддержка памяти CUDIMM DDR5 появится в процессорах AMD следующего поколения
Искусственный интеллект начал обходиться компаниям дороже обычных сотрудников
HBO Max представил тизер спин-оффа «Теории большого взрыва» о приключениях Стюарта
В России застройщики жилья переориентируются на китайские лифты
Ряд российских маркетплейсов перестали блокировать VPN из-за падения объёма продаж
ИИ‑агент на базе Claude уничтожил рабочую базу данных и резервные копии компании за 9 секунд

Популярные статьи

Мои впечатления о 8 фантастических фильмах, просмотренных в апреле 2026 года
Краткий обзор игры «Reanimal» — «маленькие кошмарики» в новой упаковке
Как Шарль де Голль за две недели прошёл путь от полковника до лидера «Свободной Франции»
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Gaming Plus MAX WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter