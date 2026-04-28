В ГосНИИАС описали формирующийся облик российского сверхзвукового пассажирского самолета: проект предусматривает фюзеляж с острым неподвижным носом без традиционного лобового стекла и опору на бортовые датчики и мониторы.

Российские конструкторские центры продолжают прорабатывать концепцию нового сверхзвукового пассажирского самолета. Одна из ключевых научных организаций рассказала, каким видят будущий лайнер и какие технологии уже успели проверить на практике.

Изображение - ChatGPT

Один из главных специалистов ГосНИИАС по беспилотным системам Андрей Попов сообщил, что конструкторы уже сформировали общий облик перспективного сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Самолет запланировали с прямым острым носом, который не отклоняется вниз, в отличие от Ту‑144 и Concorde. При этом проект не предусматривает привычное лобовое остекление: экипаж должен ориентироваться по изображениям с внешних камер и данным от датчиков, выведенным на мониторы в кабине.

Попов уточнил, что полностью от прозрачных элементов не отказываются. В кабине пилотов сохранят боковые окна, которые помогут контролировать руление и маневры на земле, а в салоне поставят стандартные иллюминаторы для пассажиров. По его словам, Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» координирует общие работы по проекту, а ГосНИИАС отвечает за развитие бортового радиоэлектронного комплекса и самолетных систем.

Ряд технологий для будущего лайнера специалисты уже проверили на стендах и в полетах. В качестве летного демонстратора используют доработанный самолет Як‑40, на котором отрабатывают решения по оборудованию и взаимодействию систем. Эти испытания должны показать, насколько предложенная схема обзора, электронные средства индикации и новые бортовые комплексы пригодны для применения на сверхзвуковом пассажирском самолете.