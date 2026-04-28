Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В ГосНИИАС раскрыли внешний облик российского сверхзвукового пассажирского самолета
В ГосНИИАС описали формирующийся облик российского сверхзвукового пассажирского самолета: проект предусматривает фюзеляж с острым неподвижным носом без традиционного лобового стекла и опору на бортовые датчики и мониторы.

Российские конструкторские центры продолжают прорабатывать концепцию нового сверхзвукового пассажирского самолета. Одна из ключевых научных организаций рассказала, каким видят будущий лайнер и какие технологии уже успели проверить на практике.   

Изображение - ChatGPT

Один из главных специалистов ГосНИИАС по беспилотным системам Андрей Попов сообщил, что конструкторы уже сформировали общий облик перспективного сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Самолет запланировали с прямым острым носом, который не отклоняется вниз, в отличие от Ту‑144 и Concorde. При этом проект не предусматривает привычное лобовое остекление: экипаж должен ориентироваться по изображениям с внешних камер и данным от датчиков, выведенным на мониторы в кабине.  

Попов уточнил, что полностью от прозрачных элементов не отказываются. В кабине пилотов сохранят боковые окна, которые помогут контролировать руление и маневры на земле, а в салоне поставят стандартные иллюминаторы для пассажиров. По его словам, Национальный исследовательский центр «Институт имени Н. Е. Жуковского» координирует общие работы по проекту, а ГосНИИАС отвечает за развитие бортового радиоэлектронного комплекса и самолетных систем.  

Ряд технологий для будущего лайнера специалисты уже проверили на стендах и в полетах. В качестве летного демонстратора используют доработанный самолет Як‑40, на котором отрабатывают решения по оборудованию и взаимодействию систем. Эти испытания должны показать, насколько предложенная схема обзора, электронные средства индикации и новые бортовые комплексы пригодны для применения на сверхзвуковом пассажирском самолете.

#авиастроение #сверхзвуковой самолет #concorde #жуковский #як40 #госнииас #пассажирский лайнер #ту144
Источник: ria.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter