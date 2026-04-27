Компания O’Leary Digital получила одобрение властей Юты (США) на строительство кампуса Stratos в округе Box Elder. Комплекс ИИ‑дата‑центров планируют сделать полностью автономным по электроэнергии, с собственной газовой генерацией до 9 ГВт.

В США продолжают появляться проекты дата‑центров, которые сразу закладывают мощности на несколько гигаватт, чтобы покрыть растущие запросы ИИ‑нагрузок. В штате Юта к таким объектам добавился Stratos — частный кампус, который должен обойтись без подключения к существующей энергосети.

Как пишет Tom’s Hardware со ссылкой на Salt Lake Tribune, Military Installation Development Authority (MIDA) Юты одобрила соглашение о развитии для гипермасштабного кампуса Stratos в округе Box Elder. В документе заложены планы по поэтапному выходу до 9 ГВт установленной мощности, что более чем вдвое превышает среднее текущее потребление электроэнергии по штату — около 4 ГВт. Проект займет около 162 км² частной земли и еще примерно 5 км² военных и государственных участков.

Stratos развивает O’Leary Digital — инфраструктурное подразделение инвестора Kevin O’Leary. Первая очередь предполагает около 3 ГВт генерации, а в дальнейшем мощность кампуса увеличат до 9 ГВт, причем всю электроэнергию будут производить на месте. Для этого комплекс подключат к магистральному газопроводу Ruby длиной около 1100 км, который проходит по северу Юты и связывает Вайоминг с Орегоном.

Исполнительный директор MIDA Пол Моррис на заседании комиссии округа подчеркнул, что объект «не заберет ни одного электрона» у действующей энергосистемы штата и, наоборот, в перспективе сможет отдавать излишки в сеть. При этом в статье отдельно отмечают, что Stratos вписывается в растущий тренд: крупные заказчики ИИ‑мощностей заказывают собственные газовые станции и строят «теневые» энергосистемы для дата‑центров, чтобы не зависеть от перегруженных региональных сетей.