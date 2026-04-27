Toyota готовит к смене поколения модель Hiace, которая почти 22 года сохраняла прежний формат кабовера на ряде рынков.

Hiace остается одной из самых долгоживущих моделей Toyota, особенно в версиях для Японии и развивающихся рынков, где старое поколение до сих пор продается с минимумом изменений. Теперь Toyota готовит для него преемника, который поменяет и платформу, и базовую схему кузова.

Известное многим с 2004 года поколение Hiace в версии для Японии использует бескапотную схему: кабина стоит прямо над двигателем и передней осью, то есть это классический кабовер (от англ. cab-over-engine — кабина над двигателем). Такая компоновка помогает лучше использовать длину кузова, но ограничивает зону деформации спереди и влияет на комфорт. По данным из японских источников, новый Hiace откажется от этого подхода и перейдет на платформу TNGA с отдельным моторным отсеком впереди.

Статья отмечает, что следующий Hiace сохранит ориентацию на коммерческое использование и предложит разные версии кузова, включая фургоны и пассажирские варианты. При этом Toyota планирует использовать линейку силовых установок с бензиновыми и дизельными моторами, а также гибридную систему на базе 2,0-литрового двигателя, связанного с уже применяемыми гибридными решениями марки.

Carscoops указывает, что на японском рынке актуальный Hiace в исполнении с кабиной над двигателем продолжит продаваться и дальше, даже после появления нового поколения. Издание при этом не приводит конкретных дат премьеры или начала производства, а также не раскрывает дизайн будущего автомобиля.