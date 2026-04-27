Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Global_Chronicles
Toyota готовит новое поколение Hiace: впервые за 22 года модель радикально сменит формат
Toyota готовит к смене поколения модель Hiace, которая почти 22 года сохраняла прежний формат кабовера на ряде рынков.

Hiace остается одной из самых долгоживущих моделей Toyota, особенно в версиях для Японии и развивающихся рынков, где старое поколение до сих пор продается с минимумом изменений. Теперь Toyota готовит для него преемника, который поменяет и платформу, и базовую схему кузова.

Изображение: Toyota

Известное многим с 2004 года поколение Hiace в версии для Японии использует бескапотную схему: кабина стоит прямо над двигателем и передней осью, то есть это классический кабовер (от англ. cab-over-engine — кабина над двигателем). Такая компоновка помогает лучше использовать длину кузова, но ограничивает зону деформации спереди и влияет на комфорт. По данным из японских источников, новый Hiace откажется от этого подхода и перейдет на платформу TNGA с отдельным моторным отсеком впереди.

Статья отмечает, что следующий Hiace сохранит ориентацию на коммерческое использование и предложит разные версии кузова, включая фургоны и пассажирские варианты. При этом Toyota планирует использовать линейку силовых установок с бензиновыми и дизельными моторами, а также гибридную систему на базе 2,0-литрового двигателя, связанного с уже применяемыми гибридными решениями марки.

Carscoops указывает, что на японском рынке актуальный Hiace в исполнении с кабиной над двигателем продолжит продаваться и дальше, даже после появления нового поколения. Издание при этом не приводит конкретных дат премьеры или начала производства, а также не раскрывает дизайн будущего автомобиля.

#toyota #гибрид #коммерческий транспорт #фургон #микроавтобус #hiace #tnga
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter