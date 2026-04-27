Nvidia включила тайваньскую компанию Nanya Technology в цепочку поставок для платформы Vera Rubin. Она будет поставлять память LPDDR5X, которая обеспечит втрое большую емкость и прирост пропускной способности более 50%.

Раньше корейские и американские компании полностью контролировали рынок памяти для серверов искусственного интеллекта Nvidia. Теперь к ним впервые присоединился производитель с Тайваня.

В платформе Vera Rubin используются два типа памяти. Процессоры Vera работают с LPDDR5X, а графические процессоры Rubin используют HBM4. Первая обеспечивает энергоэффективность и высокую плотность размещения, вторая — компактность и большую пропускную способность.

Каждый суперчип Vera Rubin получит 1,5 терабайта памяти со скоростью 1,2 терабайта в секунду. По сравнению с предыдущим поколением Grace Blackwell емкость выросла в три раза, пропускная способность — на 50%. В одну стойку помещается 256 процессоров Vera, что дает до 400 терабайт памяти.

Большинство тайваньских производителей не могли соответствовать требованиям платформ ИИ. TSMC помогла местным компаниям оптимизировать производство. Результатом стал выбор Nanya Technology.

Для Agentic AI важен не только графический процессор, но и центральный процессор. Спрос на память растет, поэтому Nvidia расширяет круг партнеров. Nanya Technology стала первым тайваньским производителем в этой цепочке поставок.