Global_Chronicles
MOREFINE открыла предзаказ на компактную док-станцию с RTX 5060 Ti и портами Thunderbolt 5 и OCuLink
MOREFINE представила док‑станцию G2 с настольной GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ памяти, интерфейсами Thunderbolt 5 и OCuLink

Формат внешних видеокарт обычно ассоциируется с крупными боксами под полноразмерные адаптеры. G2 от MOREFINE предлагает другой подход — готовую компактную док‑станцию с уже установленным GPU и современными интерфейсами подключения.

 Изображение: MOREFINE

MOREFINE G2 использует настольную GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти GDDR7 и приходит в виде законченной коробки массой около 700 граммов и габаритами 140 × 100 × 54 мм. В качестве основного интерфейса выступает порт Thunderbolt 5 (Type‑C) с двусторонней передачей данных до 80 Гбит/с и поддержкой питания до 100 Вт, дополнительно док‑станция предлагает высокоскоростное соединение OCuLink.

Производитель приводит результаты синтетических тестов: в 3DMark Time Spy связка G2 с процессором AMD Ryzen AI 5 340 набирает 12 893 балла, чего достаточно для комфортной игры в 1080p и 1440p. За счет тензорных ядер и объема видеопамяти RTX 5060 Ti заявляет до 759 TOPS в задачах искусственного интеллекта, так что устройство подходит не только для игр, но и для ускорения ИИ‑нагрузок и работы с контентом.

 Изображение: MOREFINE

Система охлаждения предусматривает три режима: тихий с ограничением скорости вентилятора на уровне 70%, автоматический и производительный с работой кулера на 100% для игр и 3D‑моделирования. Набор разъемов включает DisplayPort 1.4, USB‑C с видеовыходом, HDMI 2.0, восходящий Thunderbolt 5, OCuLink (4.0 × 4) и три порта USB 3.2 на 5 Гбит/с для периферии. Сейчас MOREFINE G2 с RTX 5060 Ti уже доступна для предварительного заказа по цене $1099 (эквивалентно ≈₽ 83000 по курсу ЦБ РФ на 27.04.2026), первые поставки ожидаются 20 мая.

#ии #gddr7 #geforce rtx 5060 ti #thunderbolt 5 #oculink #egpu #3dmark time spy #morefine #внешняя видеокарта #morefine g2
Источник: wccftech.com
Популярные новости

Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
Европейское космическое агентство представило первую модель космического самолёта Space Rider
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Netflix объявил официальную дату выхода фильма «Энола Холмс 3»
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
В Великобритании изобрели мотоцикл на паровой тяге: он установил рекорд скорости
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде
В США провели испытания мощнейшего вращающегося детонационного двигателя
Buick показал концепт Electra с новым прозрачным дизайном кузова и футуристическим салоном
Курчатовский институт: В России производители турбореактивных двигателей сохранили базу СССР

Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
