MOREFINE представила док‑станцию G2 с настольной GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ памяти, интерфейсами Thunderbolt 5 и OCuLink

Формат внешних видеокарт обычно ассоциируется с крупными боксами под полноразмерные адаптеры. G2 от MOREFINE предлагает другой подход — готовую компактную док‑станцию с уже установленным GPU и современными интерфейсами подключения.

Изображение: MOREFINE

MOREFINE G2 использует настольную GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти GDDR7 и приходит в виде законченной коробки массой около 700 граммов и габаритами 140 × 100 × 54 мм. В качестве основного интерфейса выступает порт Thunderbolt 5 (Type‑C) с двусторонней передачей данных до 80 Гбит/с и поддержкой питания до 100 Вт, дополнительно док‑станция предлагает высокоскоростное соединение OCuLink.

Производитель приводит результаты синтетических тестов: в 3DMark Time Spy связка G2 с процессором AMD Ryzen AI 5 340 набирает 12 893 балла, чего достаточно для комфортной игры в 1080p и 1440p. За счет тензорных ядер и объема видеопамяти RTX 5060 Ti заявляет до 759 TOPS в задачах искусственного интеллекта, так что устройство подходит не только для игр, но и для ускорения ИИ‑нагрузок и работы с контентом.

Изображение: MOREFINE

Система охлаждения предусматривает три режима: тихий с ограничением скорости вентилятора на уровне 70%, автоматический и производительный с работой кулера на 100% для игр и 3D‑моделирования. Набор разъемов включает DisplayPort 1.4, USB‑C с видеовыходом, HDMI 2.0, восходящий Thunderbolt 5, OCuLink (4.0 × 4) и три порта USB 3.2 на 5 Гбит/с для периферии. Сейчас MOREFINE G2 с RTX 5060 Ti уже доступна для предварительного заказа по цене $1099 (эквивалентно ≈₽ 83000 по курсу ЦБ РФ на 27.04.2026), первые поставки ожидаются 20 мая.