Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Апрельское обновление для Galaxy S25 и S24 вызвало перегрев и быстрый разряд аккумулятора
После апрельского обновления безопасности владельцы Galaxy S25 и S24 массово сообщают о сильном разряде батареи и перегреве устройств.

Патчи безопасности обычно проходят незаметно и просто закрывают уязвимости. В этот раз обновление для флагманских смартфонов Samsung принесло владельцам совсем другой эффект — заметный удар по автономности.

Изображение: Android Authority

Samsung начала распространять апрельское обновление безопасности 6 апреля на серию Galaxy S25, а позже выпустила тот же патч для линейки Galaxy S24. Вскоре после этого на форуме Samsung и в профильных сообществах появились десятки сообщений о том, что смартфоны стали разряжаться гораздо быстрее и сильнее греться. Некоторые пользователи пишут, что теряют большую часть заряда всего за несколько часов использования. Один владелец Galaxy S24 утверждает, что телефон разряжается меньше чем за три часа и заряжается до 100% около пяти часов, другой пользователь Galaxy S25 говорит, что его аппарат уходит в ноль примерно за два часа.

Многие из тех, кто столкнулся с проблемой, проверили статистику расхода и увидели необычно высокую активность Knox Matrix. По их словам, этот компонент постоянно висит в фоне, нагружает процессор и занимает непропорционально много энергии. Knox Matrix относится к системе безопасности Samsung: он помогает обнаруживать угрозы, изолировать скомпрометированные устройства и безопасно обмениваться учетными данными между Android‑устройствами, поэтому глубоко встроен в систему и его сложно отключить или удалить. На момент публикации Samsung публично не признала наличие бага, однако модераторы сообщества уже просят владельцев с такой проблемой приносить смартфоны в сервисные центры.

#samsung #android #galaxy s25 #galaxy s24 #батарея #перегрев #обновление безопасности #knox matrix
Источник: androidauthority.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Хакасии разработал проект первого в мире летательного аппарата с винтами внутри корпуса
В Южной Осетии сняли ограничения на Telegram, YouTube и другие заблокированные интернет-сервисы
Суд рассмотрит иск Маска на $134 миллиарда к OpenAI
Netflix выпустил остросюжетный триллер «Апекс» с Шарлиз Терон и Тароном Эджертоном
Prime Video закрывает сериал «Поколение V» после двух сезонов
Европейское космическое агентство представило первую модель космического самолёта Space Rider
Россия всего за три дня провела два успешных космических запуска
В России пользователи мобильного интернета столкнулись с проблемой загрузки сайтов
Вышло крупнейшее обновление Crimson Desert — патч 1.04 с новыми режимами и улучшениями
Netflix объявил официальную дату выхода фильма «Энола Холмс 3»
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-12400F и GTX 1050 Ti в Crimson Desert и ряде других игр
В ремонт сдали карту RTX 4090 с фальшивыми микросхемами и высококачественной лазерной гравировкой
От невероятной жары до мощных ливней: надвигающийся Эль‑Ниньо может перекроить лето 2026 года
Linux обеспечил играбельный fps в ряде современных игр на фоне просадок в Windows 11 на RX 6500 XT
Intel перестраивает план развития игровых ПК ради конкуренции с AMD X3D
В России впервые за несколько лет цены на яблоки оказались выше апельсинов и бананов
В Великобритании изобрели мотоцикл на паровой тяге: он установил рекорд скорости
Gizmochina выбрала лучшие альтернативы Apple Watch Ultra 3 для Android‑пользователей
Новый ротационный ракетный двигатель установил рекорд непрерывной работы в течение 300 секунд
Венеция тонет — ни один план спасения не сохранит город в нынешнем виде

Популярные статьи

Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов
«Не входить», «Смертельно прекрасна», «Куколка»: краткий обзор фильмов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB GDDR6
Товар или услуга – почему Stop Killing Games самое важное игровое событие десятилетия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter