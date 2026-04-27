После апрельского обновления безопасности владельцы Galaxy S25 и S24 массово сообщают о сильном разряде батареи и перегреве устройств.

Патчи безопасности обычно проходят незаметно и просто закрывают уязвимости. В этот раз обновление для флагманских смартфонов Samsung принесло владельцам совсем другой эффект — заметный удар по автономности.

Samsung начала распространять апрельское обновление безопасности 6 апреля на серию Galaxy S25, а позже выпустила тот же патч для линейки Galaxy S24. Вскоре после этого на форуме Samsung и в профильных сообществах появились десятки сообщений о том, что смартфоны стали разряжаться гораздо быстрее и сильнее греться. Некоторые пользователи пишут, что теряют большую часть заряда всего за несколько часов использования. Один владелец Galaxy S24 утверждает, что телефон разряжается меньше чем за три часа и заряжается до 100% около пяти часов, другой пользователь Galaxy S25 говорит, что его аппарат уходит в ноль примерно за два часа.

Многие из тех, кто столкнулся с проблемой, проверили статистику расхода и увидели необычно высокую активность Knox Matrix. По их словам, этот компонент постоянно висит в фоне, нагружает процессор и занимает непропорционально много энергии. Knox Matrix относится к системе безопасности Samsung: он помогает обнаруживать угрозы, изолировать скомпрометированные устройства и безопасно обмениваться учетными данными между Android‑устройствами, поэтому глубоко встроен в систему и его сложно отключить или удалить. На момент публикации Samsung публично не признала наличие бага, однако модераторы сообщества уже просят владельцев с такой проблемой приносить смартфоны в сервисные центры.