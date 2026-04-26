Global_Chronicles
Geely представила первое в Китае специально разработанное роботакси с салоном «лицом к лицу»
Geely вместе с Afari Technology и CaoCao Mobility показала на пекинском автосалоне прототип EVA Cab — первое в Китае роботакси, изначально спроектированное под беспилотную работу.

Geely уже несколько лет развивает сервисы мобильности и автономного вождения, но до сих пор использовала в основном доработанные серийные модели. Теперь компания показала машину, которую изначально спроектировали как роботакси, а не переделанный легковой автомобиль. Прототип EVA Cab дебютировал на Beijing Auto Show и должен выйти в серию через год. 

Скриншот из видео Geely Auto

Geely, Afari Technology и CaoCao Mobility представили EVA Cab как первое в Китае «purpose‑built» роботакси, то есть изначально спроектированное под беспилотную работу, а не переделанное из обычного автомобиля. Концепт ориентирован на четвертый уровень автономности и по плану выйдет в массовое производство с запуском коммерческих перевозок в 2027 году.

Скриншот из видео Geely Auto

Снаружи EVA Cab выглядит как компактный высокий шаттл с коротким капотом в форме «акульего носа», вынесенной вверх оптикой и встроенными информационными панелями спереди и сзади, через которые машина общается с пешеходами и пассажирами. Кузов получил гладкие панели, пластиковый обвес, глянцевые черные вставки, сдвижные двери с утопленными ручками и обтекаемые колеса для снижения сопротивления воздуха.

Интерьер в деталях не показали, но Geely описывает его как салон с размещением «лицом к лицу» и упором на свободное пространство. Видны четыре посадочных места, крупный центральный тоннель между основными креслами, стеклянная панель Galaxy Skyroof и убирающийся дисплей. Производитель отдельно подчеркивает отделку с использованием дерева и проработанные дверные панели, а также наличие голосового AI‑ассистента для общения с системой.

Скриншот из видео Geely Auto

Конкретной информации о технических характеристиках новинки немного, но компания делает акцент на первой в мире электронной и электрической архитектуре и заявляет о первом в мире 2160‑линейном цифровом LiDAR, готовом к массовому внедрению решения L4. EVA Cab использует три топовых чипа — NVIDIA SuperChip, NVIDIA Thor U и Qualcomm Snapdragon 8397 — с суммарной вычислительной мощностью свыше 3000 TOPS. LiDAR, по данным Geely, формирует до 25,92 млн точек в секунду и видит до 600 метров, что должно обеспечить хорошее понимание обстановки вокруг автомобиля.

#китай #geely #роботакси #lidar #автономный транспорт #afari technology #beijing auto show #caocao mobility #eva cab
Источник: carscoops.com
