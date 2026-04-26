Casio представила лимитированную серию часов G-Shock в сотрудничестве с Coca-Cola.

Производители часов и напитков часто выпускают совместные модели. Очередной такой продукт появился у Casio и Coca-Cola.

Корпус и ремешок выполнили из полупрозрачной зеленой смолы. Этот цвет повторяет оттенок стеклянной бутылки Coca-Cola. Циферблат сделали из текстурированной коричневой кожи с узорами в виде пузырьков газа. В верхней части циферблата разместили логотип Coca-Cola. На левом дополнительном циферблате находится маленькая красная бутылка — она показывает день недели.

Часовые метки и стрелки покрыли вставками из розового золота. Заднюю крышку украсила гравировка в виде крышки от бутылки. Часы поставляются в специальной упаковке.

Модель сохранила стандартные характеристики G-Shock. Часы защищены от ударов, выдерживают погружение до 200 метров и имеют карбоновый сердечник. Среди функций: мировое время для 31 часового пояса, секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер, пять будильников и двойная подсветка. Размер корпуса — 48,5 x 45,4 x 11,8 мм, вес — 51 грамм.

Модель GA-2100CC-3A вышла в Японии по цене 27 500 иен (эквивалентно ≈₽ 13000 по курсу ЦБ РФ на 25.04.2026) и посвящена 140-летию бренда газированных напитков.