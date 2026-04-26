Павел Дуров решил проводить эксперименты с искусственным интеллектом, на этот раз в музыкальной сфере. Вместо привычных заявлений о конфиденциальности и цензуре он представил публике песни, выполненные в стилистике русского шансона.
Изображение - ChatGPT
Первый трек получил название «Свой живой интернет» и опубликован под псевдонимом «Дурикович». По словам Дурова, для записи использовался искусственно сгенерированный голос, а сама композиция создана с помощью нейросетевых инструментов. В тексте песни он иронизирует над тем, как меняется интернет, и затрагивает тему контроля над онлайн‑пространством.
В посте о релизе Дуров подчеркивает, что рассматривает проект как эксперимент с ИИ и жанром, далеким от его основного образа. На опубликованный трек активно реагируют пользователи, обсуждая и саму песню, и выбор псевдонима.
Сегодня в Телеграм-канале Павел Дуров появились два вариант военного марша «durikovich – Эх ВПНы Верные», которые можно послушать, перейдя по ссылкам здесь и здесь.