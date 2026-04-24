По данным источников в цепочке поставок, Apple совместно с Samsung разрабатывает микроизогнутый OLED‑дисплей для юбилейной модели iPhone 2027 года

Слухи о том, что Apple готовит заметное обновление дизайна экрана к 20‑летию iPhone, ходят уже не первый год. Новый отчет из Китая добавляет деталей и связывает юбилейную модель с разработкой специальной OLED‑панели у Samsung. Согласно утечкам из цепочки поставок в Китае, Apple работает с Samsung над микроизогнутым OLED‑дисплеем для флагманского iPhone 2027 года, который в материалах называют «iPhone 20» или «iPhone XX».

Дизайн-рендеринг iPhone 20/XX создан с помощью Gemini

Источники описывают панель как экран «с равномерной глубиной и четырьмя изгибами». В отличие от заметных «водопадных» краев на прошлых смартфонах Samsung, новый вариант ориентирован на более деликатное скругление, создающее эффект минимальных рамок без искажений изображения по краям и с упором на удобство жестового управления.

Авторы напоминают, что подобные микроизогнутые решения уже встречаются в Android‑смартфонах: стекло изогнуто со всех четырех сторон, а сама матрица остается плоской, что позволяет совместить визуальный эффект безрамочного экрана и привычное поведение картинки. В случае юбилейного iPhone Samsung, по данным отчета, поставит четырехкратно изогнутую панель, но по сути речь идет об адаптации уже освоенных технологий.

Отдельный блок информации касается перехода на технологию COE (Color Filter on Encapsulation). В такой схеме Apple отказывается от традиционного поляризационного слоя, что позволяет уменьшить толщину модуля, повысить яркость и снизить энергопотребление. Для борьбы с бликами и равномерного распределения света компания, по ожиданиям источников, применит продвинутые антибликовые покрытия и светорассеивающий слой с микрократерами.

В материалах также отмечается, что Apple по‑прежнему стремится к максимально «чистому» стеклянному фронту без вырезов и отверстий, но интеграция Face ID и фронтальной камеры под экраном остается нерешенной задачей для флагмана 2027 года. Вопрос названия авторы оставляют открытым: по аналогии с iPhone X модель могут назвать iPhone XX, однако не исключают и вариант iPhone 20, учитывая смену руководителя аппаратного направления на Джона Тернуса (John Ternus).