История частного инвестора снова привлекла внимание после изменения ситуации на рынке. Пользователь Reddit в августе 2024 года направил около $700 тысяч из наследства в покупку акций Intel по цене примерно $30,45 за бумагу. Вскоре после покупки котировки резко снизились и опустились ниже $20. На фоне этого многие участники сообщества начали критиковать решение инвестора, после чего он удалил свой аккаунт.
На тот момент ситуация вокруг компании оставалась сложной. Сообщения о слабых прогнозах, сокращениях и конкуренции усиливали давление на акции. Дополнительным фактором стало приостановление дивидендов и падение стоимости бумаг примерно на 30% за короткий период.
Позже ситуация изменилась. С августа 2025 года акции начали расти и к текущему моменту выросли в цене до $82. При таких значениях первоначальный пакет теперь может стоить примерно $1,89 миллиона. Неизвестно, продал или сохранил инвестор акции. Изначально он планировал держать их в долгосрочной перспективе, ориентируясь на развитие компании.