Инвестор, вложивший крупную сумму в акции Intel в 2024 году, столкнулся с резким падением их стоимости. Позже рынок изменился, и цена бумаг значительно выросла.

История частного инвестора снова привлекла внимание после изменения ситуации на рынке. Пользователь Reddit в августе 2024 года направил около $700 тысяч из наследства в покупку акций Intel по цене примерно $30,45 за бумагу. Вскоре после покупки котировки резко снизились и опустились ниже $20. На фоне этого многие участники сообщества начали критиковать решение инвестора, после чего он удалил свой аккаунт.

Источник изображения: Tom's Hardware

На тот момент ситуация вокруг компании оставалась сложной. Сообщения о слабых прогнозах, сокращениях и конкуренции усиливали давление на акции. Дополнительным фактором стало приостановление дивидендов и падение стоимости бумаг примерно на 30% за короткий период.

Позже ситуация изменилась. С августа 2025 года акции начали расти и к текущему моменту выросли в цене до $82. При таких значениях первоначальный пакет теперь может стоить примерно $1,89 миллиона. Неизвестно, продал или сохранил инвестор акции. Изначально он планировал держать их в долгосрочной перспективе, ориентируясь на развитие компании.