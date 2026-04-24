Samsung и Kingston официально уведомили дистрибьюторов о повышении цен на все SSD-накопители минимум на 10%. Стоимость моделей объемом 1 терабайт превысила $330.

Год назад 1-терабайтный SSD Samsung 990 Pro стоил менее $100. Сейчас цена на этот же накопитель достигла $330-$360. И это, к сожалению, не предел.

Изображение: WCCFTech

Китайское издание IT Home сообщило о новых корректировках. Samsung разослала уведомление трем крупным дистрибьюторам в стране. Kingston объявила о едином повышении цен на всю линейку SSD с этой недели.

Это уже второе повышение за месяц. Ранее Samsung и Western Digital незаметно подняли цены на высокопроизводительные M.2 SSD. Некоторые 8-терабайтные модели продавались дороже $4000.

Причина — ограничения поставок NAND-флэш-памяти. Производители перенаправили ресурсы на серверы для инфраструктуры искусственного интеллекта, а не на удовлетворение спроса со стороны обычных покупателей.

Для сборки бюджетного игрового ПК такие цены создают серьезную проблему. Обычные покупатели теперь вынуждены платить за 2- или 4-терабайтный SSD столько же, сколько за видеокарты уровня GeForce RTX 5080 или GeForce RTX 5090. Повышение цен на SSD и оперативную память уже вынудило производителей оборудования поднимать цены на готовые устройства. Например, LG недавно увеличила стоимость ноутбука Gram на $400.

