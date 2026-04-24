В сети появился рекламный ролик смартфона Motorola Razr 2026. Презентация новой серии запланирована на 29 апреля.

Перед официальной презентацией Motorola продолжает подогревать интерес к новой линейке складных смартфонов. Часть материалов уже стала доступна раньше времени.

В соцсети Х опубликовали рекламный ролик , посвященный модели Razr Ultra 2026. Видео длится около 40 секунд и показывает внешний вид устройства, а также варианты его оформления.

Ранее появлялись отдельные изображения смартфона, но новая утечка дает более полное представление. Показаны два варианта корпуса: один с текстурой, напоминающей искусственную кожу, другой — с отделкой под дерево. Также в кадре видны задние камеры и элементы шарнира.

Материалы распространил известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass) . Помимо ролика, он опубликовал несколько маркетинговых изображений устройства.

Официальный анонс серии Razr 2026 намечен на следующую среду. По предварительным данным, версия Ultra может стоить около $1499,99 (эквивалентно ≈₽ 112 240), что выше цены прошлогодней модели.