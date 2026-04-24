Перед официальной презентацией Motorola продолжает подогревать интерес к новой линейке складных смартфонов. Часть материалов уже стала доступна раньше времени.
В соцсети Х опубликовали рекламный ролик, посвященный модели Razr Ultra 2026. Видео длится около 40 секунд и показывает внешний вид устройства, а также варианты его оформления.
Ранее появлялись отдельные изображения смартфона, но новая утечка дает более полное представление. Показаны два варианта корпуса: один с текстурой, напоминающей искусственную кожу, другой — с отделкой под дерево. Также в кадре видны задние камеры и элементы шарнира.
Материалы распространил известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass). Помимо ролика, он опубликовал несколько маркетинговых изображений устройства.
Официальный анонс серии Razr 2026 намечен на следующую среду. По предварительным данным, версия Ultra может стоить около $1499,99 (эквивалентно ≈₽ 112 240), что выше цены прошлогодней модели.