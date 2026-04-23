Diablo 4 получила вступительный ролик дополнения Lord of Hatred. Видео уже доступно и связано с ближайшим релизом расширения.

Перед выходом крупных дополнений к компьютерным играм разработчики публикуют сюжетные ролики, и Blizzard не стала исключением.

Команда Diablo 4 выпустила вступительный кинематографический ролик дополнения Lord of Hatred. Его уже можно посмотреть до релиза расширения, который запланирован на следующую неделю.

Дополнение добавит новую сюжетную кампанию и два игровых класса — паладина и чернокнижника. Также игроки получат доступ к региону Сковос, который включает вулканические зоны, леса, затопленные земли и разрушенные храмы.

В Сковосе появятся новые города, подземелья и противники. Разработчики также ранее сообщали о расширении системы развития персонажей, новых талисманах и Хорадрическом кубе, а также изменениях в поздней стадии игры.



