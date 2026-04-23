Яндекс обновил определитель номера и добавил уведомления о подозрительных звонках близким. Пользователи смогут быстрее узнавать о возможной угрозе.

Телефонные мошенники часто действуют через неожиданные звонки. В таких ситуациях важно вовремя заметить риск и предупредить человека.

Яндекс обновил свой определитель номера и добавил новую функцию контроля за подозрительными звонками. Теперь пользователь может получать сообщения, если его родственник или знакомый вступил в контакт с номером, который сервис может распознать как опасный. Это касается как входящих, так и исходящих вызовов.

Проверка не ограничивается тем временем, когда происходит разговор. Система продолжает анализировать номер в течение суток после контакта. Если за это время появляются признаки мошенничества, подключенные к системе близкие или родственники, получают уведомление. Такой подход позволяет реагировать уже после разговора, если риск выявили не сразу.

Оповещения приходят разными способами: через приложения Яндекса, SMS или мессенджеры. Формат можно настроить под себя. Чтобы функция заработала, нужно заранее указать доверенных лиц и подтвердить согласие на получение сообщений.

Сервис допускает добавление до трех таких контактов для одного пользователя. Нововведение уже доступно в приложении Яндекса с Алисой и в Яндекс Браузере на Android.