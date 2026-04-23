Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Маск доверил SpaceX массовое производство чипов по технологии Intel 14A на базе заводов TeraFab
Илон Маск сообщил, что заводы TeraFab будут использовать техпроцесс Intel 14A для производства чипов искусственного интеллекта. Tesla займется строительством пилотной линии, а крупносерийное производство возьмет на себя SpaceX.

Во время телефонной конференции с инвесторами Маск рассказал о планах по производству чипов. Компания TeraFab намерена применять передовой техпроцесс Intel 14A, который пока не полностью завершен.


Изображение: Tom's Hardware

Маск отметил, что к моменту масштабирования производства TeraFab технология 14A станет достаточно зрелой.

Судя по заявлениям, речь идет о лицензировании техпроцесса у Intel. Однако Маск прямо не упоминал лицензию, поэтому точная роль Intel еще не определена.

Разделение обязанностей между компаниями Маска выглядит так. Tesla построит исследовательский центр в Техасе стоимостью около $3 миллиардов. Пилотная линия сможет обрабатывать несколько тысяч пластин в месяц. Ее цель — тестировать новые идеи и проверять их в условиях, близких к серийному производству.

Маск распределил роли следующим образом: Tesla отвечает за исследовательское производство, а SpaceX — за начальную стадию крупномасштабного TeraFab. При этом любое совместное предприятие Tesla и SpaceX потребует одобрения советов директоров обеих компаний. Также необходимо пройти проверку на конфликт интересов. Маск признал, что эти процедуры неизбежно замедлят реализацию проекта.

Лицензирование техпроцесса — стандартная практика в индустрии. Она позволяет TeraFab быстро получить технологический узел, так как разработка с нуля может занять десятилетие. Intel в таком случае получит денежные средства. Исторически производители микросхем лицензировали техпроцессы, когда не успевали разработать собственный узел или хотели создать виртуальный завод. В 2014–2015 годах GlobalFoundries лицензировала 14-нанометровый техпроцесс у Samsung после того, как не смогла завершить разработку собственного узла XM. Более свежий пример — компания Rapidus, которая получила лицензию на 2-нанометровую технологию от IBM. Остается выяснить, возможно ли перенести технологию Intel класса 1,4 нанометра на завод TeraFab. Современные техпроцессы значительно сложнее, чем десять лет назад, и это создает дополнительные риски для настройки оборудования и выхода годных изделий.

#intel #tesla #илон маск #spacex #чипы для ии #terafab #техпроцесс 14a
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter