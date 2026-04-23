Китайская компания Changan Automobile поставила цель достичь годовых продаж в 5 миллионов машин к 2030 году. Это позволит ей обойти Ford, Honda и Nissan.

В прошлом году только BYD и Geely из китайских брендов входили в десятку крупнейших автопроизводителей мира. К 2030 году к ним хочет присоединиться Changan.

Changan заявила о планах накануне Пекинского автосалона. Компания намерена продать 5 миллионов автомобилей за год. Для сравнения: Ford в прошлом году продал 4,4 миллиона, Honda — 3,5 миллиона, Nissan — 3,2 миллиона. Обойдя их, Changan выйдет на пятое место в мире.

Шестьдесят процентов продаж должны составить подключаемые гибриды и электромобили. Ключевую роль сыграют зарубежные рынки. В прошлом году Changan продала за пределами Китая 638 тысяч машин. К 2030 году компания хочет довести эту цифру до 1,4–1,8 миллиона.

Сейчас Changan управляет брендами Nevo, Deepal, Volga, Avatr и Kaicene. У компании есть совместные предприятия с Mazda и Ford.

Сейчас Changan готовит два полностью электрических седана на натрий-ионных батареях. Они намного дешевле литий-ионных. Это может сделать электромобили более доступными. Аналогичные батареи разрабатывают Geely и BYD.