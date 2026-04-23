Global_Chronicles
Brabus и DAB представили три городских электромотоцикла по цене трекового супербайка
Brabus в партнерстве с французской DAB Motors представил три полностью электрических мотоцикла на базе DAB 1a, ориентированных на город.

Известное по экстремальным доработкам Mercedes‑Benz и могучим V8 ателье Brabus временно переключилось с авто на мотоциклы.

Изображение: Сarscoops 

В сотрудничестве с DAB Motors компания Brabus представила три электрических мотоцикла для города, сделанных на базе модели DAB 1a и отличающихся оформлением и уровнем производительности. При этом ценник у новинок оказался настолько высоким, что их уже сравнивают с полноразмерным супербайком BMW S 1000 RR.   

Все три новинки построены вокруг существующей платформы DAB 1a, но отличаются настройками и внешним исполнением.  

Изображение: Сarscoops 

DAB 1a Brabus получает полностью черное оформление с открытыми карбоновыми вставками на днище, переднем крыле и крышке двигателя, матовые черные колпаки колес и сиденье из алькантары с серой прострочкой.  

Изображение: Сarscoops 

Brabus Urban E — более «заряженная» версия с переработанным мотором, карбоновыми воздуховодами и доработанным оснащением.  

Изображение: Сarscoops 

Urban E First Edition повторяет техническую начинку Urban E, но предлагается в четырех ярких цветах — Peetch, Desert Sand, Superviolet и Fusion Red, причем каждый цвет ограничен всего 10 экземплярами.  

DAB 1a Brabus оснащен задним электромотором мощностью 31 л.с. и крутящим моментом 395 Нм, питающимся от литий‑ионной батареи емкостью 7,1 кВт⋅ч. По данным производителя, максимальная скорость достигает 150 км/ч, а комфортный крейсерский потолок — около 120 км/ч; зарядка от 20 до 100% от бытовой розетки занимает примерно 3 часа.  

Brabus Urban E использует модернизированный электродвигатель на 37 л.с. с впечатляющими 475 Нм крутящего момента. Для охлаждения силовой установки добавлены карбоновые воздуховоды, а в оформлении появились глянцево‑черные детали с красными акцентами и карбоновыми элементами, включая колпаки колес.  

Из оснащения Urban E также предлагает:  

  • бесключевой запуск;  
  • несколько режимов движения (Eco, Street, Sport, Nitrous и Reverse);  
  • полностью регулируемую подвеску;  
  • улучшенные тормоза Brembo;  
  • руль в стиле супермото с фрезерованными алюминиевыми рычагами.  

First Edition технически повторяет Urban E, но делает ставку на коллекционную составляющую благодаря ограниченным цветовым вариантам.  

Основные вопросы у потенциальных покупателей может вызвать цена этих новинок.  

DAB 1a Brabus оценен минимум в €16 590 (эквивалентно ≈₽ 1,459 млн по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).

Brabus Urban E — от €20 800 (эквивалентно ≈₽ 1,83 млн по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).

Urban E First Edition — €32 500 (эквивалентно ≈₽ 2,86 млн по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).

Для сравнения, новый BMW S 1000 RR — полноценный супербайк мощностью не менее 215 л.с. с трековым потенциалом и богатым оснащением — стоит порядка €25 000 (эквивалентно ≈₽ 2,2 млн по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026). На этом фоне городские электробайки Brabus, развивающие 31–37 л.с. и рассчитанные в первую очередь на стильную повседневную езду, выглядят скорее нишевым премиальным продуктом для фанатов бренда и коллекционеров, чем рациональной альтернативой классическим спортбайкам.

#мотоциклы #электротранспорт #электромотоциклы #brabus #dab motors #bmw s 1000 rr #brabus urban e #dab 1a brabus #urban e first edition
Источник: carscoops.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Warner Bros. раскрыла актерский состав нового фильма «Властелин колец: Охота на Голлума»
+
YouTube-блогер собрал ядерную батарейку из трубочек с тритием и солнечных элементов
+
Журналист New Scientist раскрыл состояние дел в Чернобыле спустя 40 лет после катастрофы
+
Военнослужащие США случайно раскрыли координаты ядерных бункеров в онлайн-карточках для тестов
+
Рособрнадзор изучает возможность применения ИИ для проверки развернутых ответов ЕГЭ
+
«КАМАЗ» вывел на рынок крюковой погрузчик на шасси поколения К5
1
boAt представила беспроводной 7.1.4-саундбар Aavante Prime X с Dolby Atmos и мощностью 700 Вт
+
Росатом «сжёг» опасные отходы в реакторе: срок изоляции снижен с сотен тысяч до 300 лет
+
Россия и КНДР состыковали первый автомобильный мост между двумя государствами
10
Razer выпустила самый тонкий в мире стеклянный коврик для мыши с твердостью почти как у алмаза
9
InWin представила корпус COVALENT формата Full Tower с возможностью разместить 13 вентиляторов
5
В Hardware Unboxed протестировали Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition в ряде игр и приложений
6
В Москве с помощью роботов разобрали законсервированный с 2000-х годов корпус ядерного НИИ
+
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
+
Ferrari установила цену в 550 тысяч евро на свой первый электромобиль Luce
+
NVIDIA выпустила SDK с поддержкой динамической многокадровой генерации DLSS 4.5 и режима 6X
+
Робот Ace для настольного тенниса с искусственным интеллектом от Sony побеждает опытных игроков
+
Lexus привез в Милан шестиколесный LS Concept
+
«Ведомости»: Операторы мобильной связи хотят отсрочку на введение оплаты за трафик VPN
+
TSMC представила новые технологии чипов без использования дорогого оборудования ASML
+

Популярные статьи

Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
57
Xbox Game Pass без Call of Duty – как Аша Шарма ломает последний козырь Microsoft
3
Обзор игровой гарнитуры MSI Maestro 300
+

Сейчас обсуждают

Windmark_
15:43
Опять новый сокет 😂
Чипсет Intel Z970 предназначен для плат LGA1954 с поддержкой разгона для широкого круга потребителей
swr5
15:42
Валялся, валялся.
«Росатом» завершил опытную эксплуатацию первого в мире ядерного топлива с минорными актинидами
Шериф
15:12
Спасибо за признание. Теперь понятно кто минусы ставит.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
15:08
Пустомеля, иди новый аккаунт делай.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
15:05
Ну вот все хейтеры в сборе. Теперь вас кучкой отправят в бан.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
15:04
даже не пытайся купить себе мозги, зря потратишь деньги
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Henry Morgan
15:02
мне хватает мозгов не творить всю эту дичь что творит чимбасос в своих статьях.
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
14:59
судя по твоему ответу, даже если ты купишь себе мозги они тебе не помогут
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Шериф
14:51
То есть когда вы пользуетесь ИИ это нормально, а когда другие "подстилочка"? Вы сами только что доказали, что главное здесь не ИИ, а ваша эмоциональная реакция на то, что вас не спросили. Удачи с конт...
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
Слёзы Штеуда
14:47
Так это их любимая игра
Вторая жизнь GeForce 9500 GT — от коррозии до «Золотого издания» и кастомного охлаждения
