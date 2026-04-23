Brabus в партнерстве с французской DAB Motors представил три полностью электрических мотоцикла на базе DAB 1a, ориентированных на город.

Известное по экстремальным доработкам Mercedes‑Benz и могучим V8 ателье Brabus временно переключилось с авто на мотоциклы.

В сотрудничестве с DAB Motors компания Brabus представила три электрических мотоцикла для города, сделанных на базе модели DAB 1a и отличающихся оформлением и уровнем производительности. При этом ценник у новинок оказался настолько высоким, что их уже сравнивают с полноразмерным супербайком BMW S 1000 RR.

Все три новинки построены вокруг существующей платформы DAB 1a, но отличаются настройками и внешним исполнением.

DAB 1a Brabus получает полностью черное оформление с открытыми карбоновыми вставками на днище, переднем крыле и крышке двигателя, матовые черные колпаки колес и сиденье из алькантары с серой прострочкой.

Brabus Urban E — более «заряженная» версия с переработанным мотором, карбоновыми воздуховодами и доработанным оснащением.

Urban E First Edition повторяет техническую начинку Urban E, но предлагается в четырех ярких цветах — Peetch, Desert Sand, Superviolet и Fusion Red, причем каждый цвет ограничен всего 10 экземплярами.

DAB 1a Brabus оснащен задним электромотором мощностью 31 л.с. и крутящим моментом 395 Нм, питающимся от литий‑ионной батареи емкостью 7,1 кВт⋅ч. По данным производителя, максимальная скорость достигает 150 км/ч, а комфортный крейсерский потолок — около 120 км/ч; зарядка от 20 до 100% от бытовой розетки занимает примерно 3 часа.

Brabus Urban E использует модернизированный электродвигатель на 37 л.с. с впечатляющими 475 Нм крутящего момента. Для охлаждения силовой установки добавлены карбоновые воздуховоды, а в оформлении появились глянцево‑черные детали с красными акцентами и карбоновыми элементами, включая колпаки колес.

Из оснащения Urban E также предлагает:

бесключевой запуск;

несколько режимов движения (Eco, Street, Sport, Nitrous и Reverse);

полностью регулируемую подвеску;

улучшенные тормоза Brembo;

руль в стиле супермото с фрезерованными алюминиевыми рычагами.

First Edition технически повторяет Urban E, но делает ставку на коллекционную составляющую благодаря ограниченным цветовым вариантам.

Основные вопросы у потенциальных покупателей может вызвать цена этих новинок.

DAB 1a Brabus оценен минимум в €16 590 (эквивалентно ≈₽ 1,459 млн по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).

Brabus Urban E — от €20 800 (эквивалентно ≈₽ 1,83 млн по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).

Urban E First Edition — €32 500 (эквивалентно ≈₽ 2,86 млн по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).

Для сравнения, новый BMW S 1000 RR — полноценный супербайк мощностью не менее 215 л.с. с трековым потенциалом и богатым оснащением — стоит порядка €25 000 (эквивалентно ≈₽ 2,2 млн по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026). На этом фоне городские электробайки Brabus, развивающие 31–37 л.с. и рассчитанные в первую очередь на стильную повседневную езду, выглядят скорее нишевым премиальным продуктом для фанатов бренда и коллекционеров, чем рациональной альтернативой классическим спортбайкам.