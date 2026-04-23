OPPO представила на презентации компактный флагман Find X9s Pro. Новинка заметно меньше модели Ultra, но получила мощные камеры и большой аккумулятор.

Главным событием презентации стал OPPO Find X9 Ultra. Однако компания показала еще один дорогой телефон, который заслуживает внимания. Речь идет о компактной модели X9s Pro.

Изображение: Android Headlines

Экран имеет диагональ 6,32 дюйма и выполнен по технологии AMOLED. Частота обновления — 144 Гц. Рамки вокруг дисплея очень тонкие, всего 1,1 мм, и одинаковые по размеру. Корпус плоский, как и задняя панель.

Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 9500. Объем оперативной памяти доходит до 16 ГБ типа LPDDR5X. Постоянная память — UFS 4.1. Телефон работает на Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Аккумулятор емкостью 7025 мАч поддерживает проводную зарядку на 80 Вт и беспроводную на 50 Вт. Корпус имеет сертификаты IP66, IP68 и IP69, то есть защищен от воды и пыли.

Основная камера на 200 мегапикселей использует сенсор Samsung HPE. Диафрагма f/1.6, есть оптическая стабилизация. Второй 200-мегапиксельный сенсор — это перископический телеобъектив с 2,8-кратным зумом. Также добавили 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 32-мегапиксельную фронталку.

Телефон выходит в Китае в четырех цветах. О глобальном запуске информации пока нет.