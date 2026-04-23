Xiaomi представила в Китае версию планшета с возможностью проверки домашних заданий с помощью ИИ.

Обычный планшет Redmi Pad 2 Pro вышел в сентябре прошлого года. Новая модификация получила ту же аппаратную начинку, но создана специально для учебы.

Изображение: GizmoChina

Экран на 12,1 дюйма имеет разрешение 2,5K и частоту обновления 120 Гц. Производитель использовал матовое стекло. Оно уменьшает блики при длительных занятиях. Внутри стоит чип Snapdragon 7s Gen 4. Объем памяти — 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной. Аккумулятор на 12 000 мАч поддерживает быструю зарядку на 33 Вт. Планшет может сам заряжать другие устройства через провод мощностью 27 Вт.

Главные отличия Learning Edition — в комплекте и софте. В коробке лежат прочный чехол с подставкой и держателем для стилуса, а также сам стилус.

Программные функции ориентированы на образование. ИИ-учитель может взаимодействовать с пользователем и отвечать на вопросы в реальном времени во время уроков. Другая возможность – проверка домашнего задания одним касанием, указывать на ошибки и те области знания, которые ученику нужно подучить.

В комплекте идет трехлетняя подписка на образовательный центр Xiaomi. Она открывает доступ к учебникам, более 150 тысячам уроков и готовым учебным планам.

Цена новинки — 2699 юаней (эквивалентно ≈₽ 29660 по курсу ЦБ РФ на 23.04.2026).