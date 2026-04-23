Во время пресс-конференции в Пекине старший инженер Китайского национального космического управления (CNSA) Ван Цюн сообщил, что китайская команда по лунным исследованиям планирует изучить строительство теплицы на лунной поверхности. По его словам, с использованием технологий возведения объектов на Луне такая теплица должна помочь луноходам и роботам лучше выдерживать суровые условия лунной ночи, которая длится около 14 дней и сопровождается падением температуры до -200 °C.

Ван отметил, что по мере перехода лунной программы к долгосрочному пребыванию на спутнике подобная инфраструктура станет особенно полезной. Он напомнил, что при анализе образцов, доставленных миссией «Чанъэ‑6», китайские ученые добились крупных научных результатов и впервые подробно раскрыли эволюционную историю обратной стороны Луны.

Зонд «Чанъэ‑6» два года тому назад доставил на Землю 1 935,3 грамма образцов с обратной стороны Луны, впервые в истории человечества.