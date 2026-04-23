Global_Chronicles
Garmin выпустил дайверские часы Descent Mk3i 51 мм в титановом корпусе с AMOLED и сонаром SubWave
Дайверские компьютеры обычно уступают смарт-часам по качеству экрана и удобству повседневного использования. Garmin попыталась объединить оба устройства в одном корпусе.

Garmin представила версию дайверских часов Descent Mk3i с 51-миллиметровым титановым корпусом. Устройство сочетает функции дайв-компьютера и смарт-часов. Новинка получила 1,4-дюймовый AMOLED-дисплей с сапфировым стеклом.

Изображение: GizmoChina  

Водонепроницаемость — 20 ATM, часы работают на глубине до 200 метров. В режиме погружения батареи хватает на 66 часов, в режиме смарт-часов — на 25 дней. При постоянно включенном дисплее — около 10 дней.

Изображение: GizmoChina  

Часы поддерживают сонар SubWave. С их помощью можно отправлять короткие сообщения другим дайверам на расстоянии до 30 метров. В паре с трансивером Descent T2 устройство отслеживает давление в баллоне и глубину для восьми человек в радиусе 10 метров. Garmin добавила несколько режимов погружения: для одно- и многогазовых систем, нитрокса, тримикса, фридайвинга и ребризеров замкнутого цикла.

Встроенные карты DiveView содержат контуры глубины и более 4000 дайв-сайтов. На суше часы работают как полноценный фитнес-трекер: более 80 спортивных приложений, пульсоксиметрия, VO2 max, отслеживание сна, хранение музыки и бесконтактные платежи. Объем встроенной памяти — 32 ГБ. Цена — $1600 (эквивалентно ≈₽ 120 000).

#умные часы #часы #amoled #garmin #носимая электроника #дайвинг #diveview #garmin descent mk3i #subwave #дайв-компьютер
Источник: gizmochina.com
