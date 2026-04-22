Джек Бузер, глобальный директор по играм в Google Cloud, сравнил ИИ с костюмом Железного человека. По его мнению, ИИ поможет разработчикам справиться с растущими бюджетами и сроками производства игр.

В игровой индустрии последние годы происходят массовые увольнения. Сроки создания игр растут, бюджеты увеличиваются, а бизнес-модели многих компаний оказываются неустойчивыми.

Джек Бузер работал в Dolby, Sony над PlayStation Home и PlayStation NOW, а затем в Google над Stadia. Сейчас он занимает должность глобального директора по играм в Google Cloud. В интервью GamesIndustry.biz он заявил, что разработчикам необходимо сокращать время итераций и время от идеи до запуска игры в производство.

По словам Бузера, пяти-, семи- и десятилетние циклы разработки с бюджетами в сотни миллионов долларов больше не жизнеспособны. Индустрия должна вернуться к тратам в десятки миллионов и выпуску игр за несколько лет. ИИ, считает он, поможет оптимизировать бизнес-модели как крупных, так и мелких компаний.

Бузер признает, что дискуссия об ИИ в индустрии поляризована. Одни разработчики уже приняли технологию, другие отказываются от нее по этическим соображениям. Тем не менее, он настаивает, что инструментов, способных смягчить текущие угрозы для индустрии, нет мощнее, чем искусственный интеллект. По его словам, разработчикам нужно надеть этот костюм и посмотреть, какие возможности он даст.