Global_Chronicles
Oppo вывела на глобальный рынок флагманский планшет с 120 Гц экраном и аккумулятор на 10 000 мАч
Oppo запустила на международном рынке новый планшет высокого класса с экраном 120 Гц и емкой батареей около 10 000 мАч.

Производители Android‑планшетов все чаще выводят модели с крупными экранами и высокой частотой обновления. Новый планшет Oppo продолжает эту линию и сочетает быстрый дисплей, современный чип и большую батарею. Новый планшет оснащен 12,1‑дюймовым IPS‑экраном с разрешением уровня 3K и частотой обновления 120 Гц. Панель заявляет яркость до 900 нит, покрытие 98% DCI‑P3 и 100% sRGB, что ориентирует устройство на просмотр видео и работу с контентом.

Изображение: Oppo

В основе лежит чип семейства MediaTek Dimensity 7300‑Ultra, который дополняют варианты с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. За автономность отвечает аккумулятор емкостью около 10 050 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 33 Вт через USB‑C.

Изображение: Oppo

Планшет поддерживает работу со стилусом для рукописных заметок и рисования, а также фирменные программные режимы многозадачности. Производитель делает ставку на сочетание высокой частоты обновления, продолжительной автономной работы и комплекта функций, востребованных в сегменте Android‑планшетов высокого класса.

#android #oppo #mediatek #планшет #стилус #120 гц #oppo pad #ips дисплей #аккумулятор 10050 ма•ч
Источник: notebookcheck.net
