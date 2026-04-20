Huawei представила Pura X Max — первый складной смартфон в формате широкой книги. Новинка работает на процессоре Kirin 9030 Pro и системе HarmonyOS 6.1.

Слухи о широком складном iPhone ходили давно, но Huawei опередила Apple. Компания выпустила Pura X Max с необычным соотношением сторон √2:1 на обоих дисплеях.

Внешний экран имеет диагональ 5,4 дюйма и пиковую яркость 3500 нит. Внутренний — 7,7 дюйма с яркостью 3000 нит. Оба поддерживают адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц.

Камеры включают основной модуль на 50 Мп, перископный телеобъектив на 50 Мп и ультраширокоугольную камеру на 12,5 Мп. Huawei называет эту систему XMAGE. Устройство поддерживает трассировку лучей в реальном времени.

Компания применила новый шарнир из базальтовой стали. Он увеличивает полезную площадь экрана на 16% и повышает устойчивость к падениям на 33%. Внутренний дисплей защищен UTG-стеклом с дополнительными слоями.

Цены стартуют от 10 999 юаней (эквивалентно ≈₽ 122600 по курсу ЦБ РФ на 20.04.2026) за версию 12/256 ГБ. Версия Collector's Edition с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти стоит 13 999 юаней (эквивалентно ≈₽ 156100 по курсу ЦБ РФ на 20.04.2026).

