SK Hynix объявила о начале серийного выпуска модулей SOCAMM2 объемом 192 ГБ. Они предназначены для использования в системах NVIDIA Vera Rubin.

В январе на CES 2026 SK Hynix представила образцы новой памяти в NVIDIA. Спустя четыре месяца компания приступила к массовому производству. Модули созданы по шестому поколению 10-нанометровой технологии 1cnm на базе чипов LPDDR5X.

Новые модули SOCAMM2 показывают пропускную способность более чем вдвое выше по сравнению с обычными RDIMM. Энергоэффективность улучшилась на 75%. Память решает проблему узких мест при обучении и работе языковых моделей с сотнями миллиардов параметров.

SOCAMM2 использует маломощную память, которую раньше ставили в смартфоны. Теперь этот форм-фактор адаптировали для серверов. Компактный разъем с компрессионным контактом упрощает замену модулей.

SK Hynix уже настроила систему массового выпуска под запросы своих клиентов из числа облачных провайдеров. Компания заявляет, что SOCAMM2 ускоряет работу больших языковых моделей и решает проблему узких мест в памяти. Спрос на такие модули растет, потому что рынок ИИ переключается с задач вывода на обучение нейросетей.