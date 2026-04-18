Casio готовит переиздание культовых часов F-100 в виде модели F-B100W.

В 1978 году Casio выпустила первые в своей истории полностью пластиковые часы F-100. Позже эта модель стала основой для легендарных F-91W. Спустя 48 лет компания возвращается к этому дизайну.

Изображение: Casioblog

Данные от азиатских регистрационных агентств указывают на новую модель F-B100W-1A. Буква B в названии означает модуль Bluetooth. Часы будут синхронизироваться со смартфоном через приложение Casio Watches.

Как и в недавней серии ABL-100, в F-B100W добавят шагомер. Отдельная полоса прогресса будет видна в верхней части ЖК-дисплея. Размеры корпуса, по данным Casioblog, составят примерно 41,6 x 37,9 x 8,2 мм. На просочившемся снимке видна классическая четырёхкнопочная компоновка, унаследованная от оригинала.

Изображение: Casioblog

В отличие от дорогих моделей G-Shock, новинка не получит солнечную батарею. Часы будут работать от стандартного элемента питания два года. Базовые функции сохранятся: секундомер, ежедневный будильник, календарь и светодиодная подсветка.

Ожидаемая розничная цена — от 70 до 100 долларов США. Casio официально не подтвердила выпуск часов, но утечки также указывают на запуск летом нынешнего года.