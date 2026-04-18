Intel может заключить соглашения с крупными заказчиками на производство чипов по техпроцессу 14A. Аналитики связывают это с ростом интереса к новой технологии.

Развитие контрактного производства микросхем становится ключевым направлением для крупных игроков отрасли. В этом сегменте Intel пытается усилить позиции за счет новых технологических решений.

Подразделение Intel Foundry готовится к расширению сотрудничества с внешними клиентами. Речь идет о техпроцессе 14A, который компания разрабатывает, прежде всего, для сторонних заказчиков, в отличие от 18A, ориентированного на внутренние нужды.

Аналитики UBS отмечают, что интерес к 14A уже проявили крупные разработчики чипов, включая NVIDIA, Apple, Google и AMD. При этом Intel пока не раскрывает список партнеров. По оценкам экспертов, официальные соглашения могут появиться осенью, когда станет доступен набор инструментов PDK 1.0 для проектирования.

Этот пакет позволит компаниям создавать и тестировать собственные решения на новой технологии. Ранее Intel уже представила промежуточную версию PDK 0.5.

Параллельно компания продвигает технологию упаковки EMIB, ориентированную на сложные вычислительные системы. Она выступает альтернативой решениям конкурентов и дополняет стратегию привлечения клиентов, в том числе в сфере ИИ.