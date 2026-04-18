Intel, ASRock и Teamgroup выпустили стандарт HUDIMM для модулей DDR5. Технология уменьшает число субканалов вдвое, что делает память доступнее для сборщиков с ограниченным бюджетом.

Цены на память DDR5 бьют по кошельку всем: и тем, кто собирает мощный компьютер для игр или работы с графикой, и тем, кто ищет бюджетное решение. Особенно тяжело приходится пользователям с ограниченными средствами — для них каждая тысяча рублей имеет значение.

Изображение: @ASRockInfo

Intel и ASRock придумали, как удешевить DDR5. Их новый стандарт HUDIMM использует один субканал памяти — 1 х 32 бита вместо привычных 2 х 32 бита. Иначе говоря, в таком модуле занята только половина банков микросхемами DRAM.

Для сборщика с ограниченным бюджетом это прямой путь к экономии. Производство HUDIMM обходится дешевле, а базовую функциональность память сохраняет. ASRock уже добавила поддержку этих модулей на свои материнские платы с чипсетами Intel серий 600, 700 и 800.

Тесты компании показывают: связка из 8 ГБ HUDIMM и 16 ГБ обычной UDIMM даёт более высокую пропускную способность, чем один модуль на 24 ГБ стандартной DDR5. Пользователь получает гибкость при сборке и не переплачивает за ненужный объём.

Для ноутбуков появится версия HSODIMM — такая же бюджетная замена стандартной памяти. Вице-президент Intel Роберт Халлок подтвердил, что технология обеспечит более широкий доступ к преимуществам DDR5 в ближайшие годы. Остаётся дождаться появления готовых комплектов в продаже.

